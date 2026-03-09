Charles Leclerc paragona la guida delle nuove auto di Formula 1 al catturare funghi in Mario Kart

HQ

La gara d'apertura della stagione di Formula 1 a Melbourne non deluse, con un duello competitivo tra George Russell e Charles Leclerc, con Russell che ottenne la prima vittoria dell'anno per la Mercedes. Tuttavia, non tutti i conducenti apprezzavano la guida delle nuove vetture, con una divisione 50/50 tra energia elettrica e combustione interna, e con la possibilità di controllare manualmente il rilascio dell'energia dell'auto, inclusa una "Modalità Superamento" che fornisce all'auto energia elettrica extra dalla batteria.

La risposta è stata mista, ma quasi negativa perché il costante cambio tra fonti di energia e questa modalità Superamento è stato collegato da alcuni a un videogioco: premere un pulsante per ottenere velocità extra e sorpassare (anche se funziona in modo simile al sistema di riduzione della resistenza, ora rimosso, DRS).

Divertentemente, Charles Leclerc, durante le conversazioni radiofoniche con la Ferrari, disse che premere il pulsante era come "un fungo in Mario Kart".

Dopo la gara, l'utente matte_2201 realizzato un montaggio video confrontando la gara di F1 con una gara di Mario Kart.

Lando Norris avverte dei pericoli delle nuove vetture di F1

Molti piloti non amavano guidare in questo modo ed espressero preoccupazioni, soprattutto durante la partenza della gara, a causa delle differenze di velocità che potevano aumentare il rischio di incidenti. Il campione del mondo in carica Lando Norris ha avvertito dei pericoli: "a seconda di cosa fanno le persone, puoi avere una velocità di 30, 40, 50 km/h (differenzio), e quando qualcuno colpisce qualcuno a quella velocità, volerai e scavalcherai la recinzione e farai molti danni a te stesso e forse agli altri".

Tuttavia, Leclerc dice che può aggiungere strategia ai sorpassi: "Prima si contava più chi è il più coraggioso a frenare l'ultimo", e ora "dopo ogni attivazione del pulsante boost, sai che pagherai un prezzo molto alto dopo quello".

Max Verstappen è stato uno dei critici più severi delle nuove regole settimane prima della gara australiana, e ha descritto la guida con le nuove auto come "caos", ma Lewis Hamilton ha detto che l'ha adorata e che "è stato davvero, davvero divertente da guidare" (tramite Motorsport).