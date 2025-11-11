Charles Leclerc pensa che Piastri e Antonelli abbiano il 50/50 della colpa per il suo incidente, ma Piastri è stato l'unico sanzionato

HQ

La sanzione di Oscar Piastri durante il GP del Brasile di domenica scorsa ha generato molte polemiche e dibattiti, anche tra i piloti di Formula 1. Piastri si è scontrato con Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli alla curva 1, ed è stato ritenuto l'unico responsabile dell'incidente dalla FIA, perché ha frenato in ritardo e non era in parallelo con Antonelli, assegnandogli una penalità di 10 secondi quando era secondo, e ha concluso la gara quinto, vedendo le sue possibilità di rivendicare il titolo di Formula 1 sempre più lontane.

Tuttavia, Leclerc (che è stato il principale colpito dall'incidente in quanto costretto al ritiro dalla gara) pensa che la sanzione non sia giusta, e Kimi Antonelli e Piastri dovrebbero condividere la colpa: "Penso che in questo caso Kimi sapesse che Oscar era dentro, quindi anche se non erano fianco a fianco, che è così che sono scritte le regole, Non puoi prendere una curva come se non ci fosse nessuno all'interno, indipendentemente da quanto siano lontani", ha detto (via AS). "Per me, è più una colpa 50-50 per Kimi e Oscar. Non credo che Oscar meriti tutta la colpa, anche se poco importa perché era la fine della mia gara ed è stato frustrante".

Antonelli ha ammesso di non aver visto Piastri quando "ha accelerato sul bagnato ed è andato in testacoda nel momento peggiore possibile", mentre Piastri dice che "non farebbe nulla di diverso se avesse la stessa opportunità", scherzando sul fatto che "non può semplicemente sparire" quando frena all'apice della curva.

La penalità di 10 secondi potrebbe essere fatale, ma Piastri ha ancora tre Gran Premi per cercare di superare il suo compagno di squadra McLaren, nonostante i 24 punti di differenza... con Verstappen alle calcagna.