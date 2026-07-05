Charles Leclerc vinse il turbolento Gran Premio di Gran Bretagna mentre Antonelli non riuscì a segnare più

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Charles Leclerc è uscito vittorioso in un turbolento Gran Premio di Gran Bretagna a Silversone, in cui Andrea Kimi Antonelli è sceso al 16º posto nonostante sia partito dalla pole position, e in cui Max Verstappen è caduto e non ha concluso la gara, spingendo a una safety car di Lafe che ha ulteriormente offuscato il risultato finale.

Leclerc ha tagliato il traguardo per primo in condizioni di Safety Car, e Russell è rimasto in pista mentre altri si sono fermati ai box e hanno conquistato il secondo posto. Hamilton, nonostante una penalità di cinque secondi per aver saltato alla partenza, è riuscito a conquistare il terzo posto, ma sarà indagato per una possibile violazione della bandiera gialla.

Per Leclerc, questa è stata la sua nona vittoria in carriera, la prima dal Gran Premio degli Stati Uniti nell'ottobre 2024. Fu anche la 250ª vittoria in un Gran Premio per la Ferrari. "Purtroppo la fine forse non è stata quella che avrei sognato, ma vincere dopo gli ultimi weekend particolarmente difficili, tutto il lavoro che abbiamo messo per cercare di riportare la sensazione in macchina", ha detto il monegasco. "Oggi, la sensazione era tornata dove doveva essere. Sono incredibilmente felice."

Antonelli, che ha avuto nuovamente problemi tecnici, non è riuscito a segnare punti per la seconda volta nelle ultime tre gare, quindi il distacco con Russell si riduce a 25 punti:

Classifica di Formula 1 dopo il GP di Gran Bretagna:



Kimi Antonelli (Mercedes) - 179 punti

George Russell (Mercedes) - 154 punti

Lewis Hamilton (Ferrari) - 147 punti

Charles Leclerc (Ferrari) - 108 punti

Lando Norris (McLaren) - 97 punti

Oscar Piastri (McLaren) - 82 punti

Max Verstappen (Red Bull) - 76 punti

