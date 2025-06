Charles Martinet è ancora felice di vestire i panni di Mario e degli altri personaggi

HQ

Di recente abbiamo appreso che l'influencer Ricky Berwick ha incontrato il doppiatore originale di Mario, Charles Martinet, a una convention. Ma secondo Berwick, non è riuscito a sentire Martinet fare nessuna voce classica, semplicemente perché non gli sarebbe più stato permesso di farlo per Nintendo.

Questo ha ora spinto lo stesso Martinet a commentare la questione, e lui nega. Martinet scrive sui social media che è felice di interpretare i suoi vecchi personaggi, ma che fa solo battute a cui i personaggi sono associati:

"Oh Ricky. Faccio la voce per ogni fan che incontro. Semplicemente non improvviso frasi o dialoghi non di Mario. Questa è la mia scelta, per essere sicuro. Mantengo sempre l'integrità del personaggio. Ma venite a trovarmi a qualsiasi Comic Con o Fan expo e sentirete sicuramente parlare di Super Mario! #woohoo"

In breve, se mai incontrerete Martinet, non chiedetegli di fare i saluti personali di Mario o cose del genere. Semplicemente non vuole farlo, per rispetto a Mario.