Charles Oliveira smentisce le voci secondo cui la rivincita con Max Holloway si terrà all'UFC 324 a gennaio

Charles Oliveira, 36enne artista marziale misto classificato secondo nel ranking UFC dei pesi leggeri nonostante abbia perso al primo round contro Ilia Topuria per il titolo UFC dei pesi leggeri vacante, ha promesso che la tanto attesa rivincita con Max Holloway (33 anni) avverrà nella prima metà del 2026, ma "certamente non a gennaio".

Lo ha detto dopo che un tweet dell'account UFC brasiliano su X ha detto che Holloway e Oliveira si sarebbero affrontati in UFC 324, la serata di incontri a Las Vegas il 24 gennaio, dove si terrà il match intermedio tra Paddy Pimblett e Justin Gaethje. Il tweet è stato rapidamente cancellato, quindi probabilmente è stato un errore sul loro account, dato che Oliveira ha detto che "non c'è nulla di confermato sul mio incontro, Max Holloway e io per gennaio" nelle sue Stories Instagram (tramite Reuters), e ha confermato che sarà in vacanza con la sua famiglia.

"Finora non sappiamo nulla. E di certo non sarà a gennaio, giusto per chiarire. Ma questa lotta avverrà. Lo voglio io, lui lo vuole e anche tu lo vuoi", ha detto il brasiliano. Sarà una rivincita per un incontro su UFC 74 il 23 agosto 2015, in cui Holloway ha battuto Oliveira per TKO nella categoria piuma.