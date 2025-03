Charli XCX diventa una diva completa nel prossimo Overcompensating di Prime Video

Tra circa sei settimane, Prime Video ci riporterà a scuola - o più precisamente all'università - poiché una nuova serie è prevista per fare il suo arrivo sulla piattaforma di streaming. Conosciuta come Overcompensating, la serie è tutta incentrata sugli alti e bassi, il dramma e il romanticismo, le feste e il caos che si verificano nei campus universitari americani stereotipati, e semmai ha uno stile piuttosto omoerotico e simile a quello di American Pie.

Il debutto è previsto per il 15 maggioPrime Video 15 maggio, il primo teaser trailer della serie ha fatto il suo arrivo, e senza dubbio la parte più accattivante del trailer è la breve apparizione diCharli XCX, che debutta e rimprovera un direttore di produzione prima di esibirsi in un set. Puoi vedere la performance della pop star in parte nella clip qui sotto.

Aggiungerai Overcompensating alla tua lista di osservati speciali Prime Video ?