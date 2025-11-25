Charlie Cox dice che tutto il suo merito per Clair Obscur: Expedition 33 va all'attore di motion capture

HQ

Il 12 o 13 dicembre (a seconda di dove vivi nel mondo) è il momento dei Game Awards, e Clair Obscur: Expedition 33 ha ben 12 nomination e potrebbe entrare nella storia come il gioco che ha vinto più volte in questo contesto.

Uno dei premi potrebbe andare all'attore britannico Charlie Cox, forse meglio conosciuto come Daredevil nell'MCU. Interpreta Gustave, ma ha già detto di non voler alcun riconoscimento perché è stato un progetto così frettoloso da parte sua. Ora ha commentato di nuovo la sua candidatura, questa volta in relazione a una tavola rotonda registrata da POSTA Entretenimiento (grazie Eurogamer), e proprio come la volta precedente, sembra avere molte difficoltà ad accettare il merito di una performance molto solida:

"Sì, sono entusiasta di questa nomination. L'ho già detto, e penso sia importante dire che c'è un attore francese straordinario di nome Maxence Cazorla che ha fatto quasi tutta la motion capture per quel ruolo, per quel gioco.

E quindi, qualsiasi nomination o merito che ricevo, devo davvero darglielo, perché credo davvero che la performance di quel personaggio sia merito suo, e la mia voce è stata parte di quel processo."

Cox compete nella categoria Miglior Interpretazione, dove si sfida anche con Ben Starr e Jennifer English, entrambi apparsi anche in Clair Obscur: Expedition 33. Quest'ultimo in particolare tende a dominare i sondaggi come favorito per la vittoria, ma non sapremo quale sarà l'esito finale per altre due settimane.