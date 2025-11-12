Charlie Cox e Zooey Deschanel sono i protagonisti del film natalizio canino di Prime Video Merv

Prime Video ha rivelato un altro film che porterà sulla piattaforma prima della fine dell'anno. IlMerv film, che debutterà a dicembre, vedrà Charlie Cox e Zooey Deschanel collaborare e interpretare una coppia che sta affrontando una rottura resa ancora più impegnativa dal fatto che ora devono condividere il loro caneMerv in una configurazione di custodia congiunta.

Il film è una dolce commedia romantica che fondamentalmente vede come questo duo si riunisce durante un viaggio di vacanza insieme nel tentativo di rallegrare il loro cane condiviso che ora sembra soffrire di depressione a causa della loro rottura.

Inutile dire che, con la premiere fissata per il 10 dicembre, questo sembra essere un bel film da fare durante le vacanze e per intrattenere tutta la famiglia. Per un assaggio di ciò che Merv porterà in tavola, date un'occhiata al trailer qui sotto.