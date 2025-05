Charlie Cox nega un cameo di Daredevil in Avengers: Doomsday

HQ

Il cast per Avengers: Doomsday è assolutamente impilato. Faranno la loro comparsa sia i vecchi che i nuovi favoriti della Marvel, dagli X-Men originali ai più recenti Fantastici Quattro del MCU. Tuttavia, non c'è abbastanza spazio per tutti i giocatori e alcuni eroi rimarranno in panchina.

Vale a dire, sembra che il Daredevil di Charlie Cox salterà questo combattimento. In un'intervista con The Hollywood Reporter, a Cox è stato chiesto se sarebbe apparso come il combattente del crimine di New York in Doomsday, a cui ha risposto.

"Non io. Sono entusiasta di vederlo, ma non sono coinvolto in questo".

Quindi, non ci sarà un'apparizione di Daredevil in Doomsday. Anche se potrebbe essere facile ignorare i commenti di Cox e continuare a sperare in una sorpresa, l'elenco del cast è già così ampio per il film che è difficile vedere come una storia possa emergere attraverso questo festival di cameo. Inoltre, considerando i poteri del Dottor Destino, forse è meglio che Daredevil si sieda fuori.

Avengers: Doomsday uscirà il 1° maggio 2026.