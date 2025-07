Charlie Cox vuole comprare una nuova console per giocare Clair Obscur: Expedition 33

HQ

Non tutti gli attori di videogiochi devono essere giocatori accaniti. A volte, le migliori prestazioni possono venire da persone che fissano lo schermo con aria assente quando un tutorial chiede loro di premere R3. Charlie Cox ne è un ottimo esempio. Il suo periodo come Gustave in Clair Obscur: Expedition 33 ha guadagnato molti elogi dai giocatori, eppure lo stesso Cox non ha nemmeno giocato al gioco.

Parlando con i fan al GalaxyCon di New Orleans, Cox ha detto che vuole che le cose cambino. "Ho bisogno di stare al gioco. Devo prima procurarmi una console e poi devo giocare", ha detto. "Ricordo di essere stato in studio e di aver pensato: 'Questo è bellissimo, le immagini sono straordinarie'. Hanno fatto molta strada da Mario 64, che è probabilmente l'ultimo gioco per computer a cui ho giocato".

In risposta a un fan che ha detto che ha fatto un lavoro fantastico, Cox ha detto: "La gente continua a dirmelo e mi sento un imbroglione perché ho appena fatto la voce".

Che si senta un imbroglione o meno, la gente non smetterà di amare la performance di Cox nei panni di Gustave. Speriamo che un giorno possa sedersi con il resto del cast a un evento, in modo che possano aggiornarlo su chi sono.