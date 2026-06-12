Charlie e Johnny Dogs torneranno nella prossima serie Peaky Blinders

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Dopo l'arrivo recente del film Peaky Blinders: L'Uomo Immortale, l'era di Tommy Shelby interpretato da Cillian Murphy è ufficialmente giunta al termine. Ma solo perché questo capitolo è stato scritto non significa che Peaky Blinders sia finito per sempre, dato che si sta lavorando a una nuova saga che introdurrà una nuova era di gangster di Birmingham guidati da una versione un po' più anziana di Duke Shelby e suo fratello.

Con questo progetto in sviluppo e in programma per il debutto su BBC e Netflix, ora sono stati confermati molti altri membri del cast del progetto, con un paio di volti di ritorno che riprenderanno i loro ruoli.

Ora sappiamo che Ned Dennehy e Packy Lee torneranno rispettivamente nei panni di Charlie Strong e Johnny Dogs, due ex alleati molto stretti di Tommy di Murphy. Per quanto riguarda le altre parti del cast, sono state rivelate diverse nuove star.

Conleth Hill (Varys da Game of Thrones) interpreterà il gangster rivale Clemmy Keeler, con Cal O'Driscoll nei panni di Aidan Keeler. A questo si aggiungono Daniel Monks nel ruolo dell'ispettore detective Bell, più Samuel Bottomley come Eliot, Arturo Muselli come Angelo, Eugene Collins come Frank e Lucie Shorthouse come Kezia Lee, quattro individui considerati parte della banda Peaky Blinders di Duke.

Tutto questo si aggiunge alla precedente notizia del casting secondo cui Charlie Heaton avrebbe interpretato Charles Shelby e che suo fratellastro Duke (la versione leggermente più grande) non sarà più interpretato da Barry Keoghan, dato che Jamie Bell prenderà il personaggio.