Charlie Hunnam lascia un commento devastante su Pacific Rim

Pacific Rim rimane un film piuttosto amato dai fan, un'epopea d'azione che combina robot giganti ed enormi kaiju per creare un crogiolo di distruzione e caos. Dalla mente visionaria di Guillermo Del Toro, è ancora spesso considerato con un po' di amaro in bocca a causa di come il franchise è andato in pezzi piuttosto rapidamente dopo il film originale.

Ci sono ancora speranze per qualcosa di più da Pacific Rim e se questo alla fine diventerà realtà, probabilmente non dovremmo aspettarci di vedere Charlie Hunnam tornare come Raleigh Becket, dato che l'attore ha recentemente parlato del film a Variety e di come non gli importasse molto.

"Ho pensato che fosse una grande opportunità lavorare con un regista che mi piace molto. Non me ne frega niente dei robot giganti che combattono mostri giganti. Ho letto la sceneggiatura e non ho avuto alcuna esperienza emotiva".

Parole difficili da digerire per i fan di Pacific Rim, senza dubbio. Ti piacerebbe vedere la serie tornare in futuro?