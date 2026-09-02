Charlie Kirk sospettato di omicidio si dichiara non colpevole poiché i procuratori possono chiedere la pena di morte

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Tyler Robinson, l'uomo di 23 anni dello Utah accusato dell'omicidio del commentatore di destra Charlie Kirk, si è dichiarato non colpevole dell'omicidio dell'attivista. Robinson nega l'omicidio aggravato, così come altri sei capi d'accusa presentati in relazione alla sparatoria di Kirk il 10 settembre 2025.

Kirk è stato assassinato mentre parlava alla Utah Valley University a Orem. Gli avvocati difensori di Robinson hanno cercato di far rimuovere la pena di morte dai possibili risultati, ma i pubblici ministeri hanno sostenuto che il fatto che fossero stati sparati colpi di arma da fuoco contro una folla con bambini presenti giustificava un processo capitale. La famiglia Kirk era presente all'udienza più recente e ha definito la decisione del giudice che consente la pena capitale un "passo importante" nella loro "ricerca della giustizia" (via BBC News).

L'accusa è pienamente convinta che Robinson sia dietro il crimine. "Sappiamo che l'imputato è il tiratore... primo, a causa delle prove video; secondo, per il DNA; terzo, per le sue ammissioni; e quarto, a causa di prove circostanziali," ha detto il procuratore Ryan McBride.

Gli avvocati della difesa hanno cercato di creare argomentazioni contro le prove dell'accusa. Resta da vedere come Robinson sarà giudicato da una giuria.