Charlie Sheen dice che è stato un "tradimento" essere stato licenziato da Born on the Fourth of July

Nato il quattro luglio è uno dei film più classici di Tom Cruise, e ha cementato Oliver Stone come uno dei registi più in voga di Hollywood, con una capacità unica di ritrarre la guerra da diverse prospettive, come aveva già fatto inPlatoon.

Tuttavia, la storia doveva essere leggermente diversa, poiché Charlie Sheen, che interpretava uno dei ruoli principali inPlatoon, doveva interpretare il ruolo principale del veterano del Vietnam Ron Kovic. È una persona reale (ancora viva oggi) che è diventata una forte attivista contro la guerra dopo essere rimasta paralizzata.

Ora, parlando a In Depth With Graham Bensinger (via Variety), Sheen dice che considera una delusione il fatto di essere stato licenziato dal ruolo, aggiungendo di averlo scoperto indirettamente tramite suo fratello Emilio Estevez. Sheen aveva avuto incontri sia con Stone che con Kovic in cui il ruolo sembrava essere un affare fatto, quando il primo ha semplicemente smesso di comunicare.

Sheen lo definisce entrambi "un grosso problema" e dice che c'è stato un "fattore tradimento". Solo molto più tardi Sheen e Stone hanno parlato delle cose, e la questione è ora risolta. Sheen dice di non essere minimamente arrabbiato con Cruise; Al contrario, pensa di essere stato così bravo che avrebbe dovuto vincere dei premi:

"Quando qualcuno trova un lavoro e lo fa, sei tipo, ovviamente. Non ti siedi lì e lo analizzi e pensi: 'L'avrei fatto meglio'. No, vai a farti fottere. È una [performance] brillante – e avresti dovuto vincere il dannato Oscar".

Cosa ne pensi, sarebbe stato loBorn on the Fourth of July stesso acclamato classico del cinema con Sheen nel ruolo principale?