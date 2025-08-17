Charlie Sheen non lascia nessuna domanda senza risposta nel documentario Netflix

Charlie Sheen ha attraversato un periodo in cui è stato una delle più grandi star del mondo, in gran parte a causa della sua apparizione in Two and a Half Men per quasi un decennio. Tuttavia, l'attore è presto caduto in disgrazia dopo una serie di situazioni in parte causate da vari problemi di abuso di sostanze. Mentre la carriera e la storia di Sheen sono abbastanza note a questo punto, ci sono ancora alcune domande a cui è necessario rispondere e questo settembre potremmo ottenere esattamente questo.

Netflix ha annunciato un nuovo documentario intitolato aka Charlie Sheen, che ruota attorno all'attore e lo vede rispondere a tutte le domande difficili che molti desideravano sentire. Descritta come una confessione, ci viene detto che "Sheen parla apertamente di argomenti ed eventi di cui non ha mai discusso pubblicamente prima", mentre possiamo aspettarci informazioni sulla sua "ascesa senza sforzo verso la megastar – e la drammatica caduta, tutto sotto gli occhi del pubblico".

DirettoPepsi dal documentarista Andrew Renzi, e con apparizioni e interviste aggiuntive di Denise Richards, Heidi Fleiss, Jon Cryer, Sean Penn, Ramon Estevez, Brooke Mueller, Chris Tucker e persino lo spacciatore di Sheen, Marco, questo documentario offrirà uno sguardo profondo sulla vita dell'attore.

In anteprima su Netflix il 10 settembre, puoi vedere il trailer di aka Charlie Sheen qui sotto.