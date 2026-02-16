Charlie's Angels sta ricevendo (un altro) riavvio da Sony

Charlie's Angels sta ricevendo il suo terzo reboot da parte di Sony, mentre veniamo ancora una volta mandati nel mondo delle spie, dell'azione e di un uomo misterioso chiamato Charlie con un nuovo film in uscita dal colosso degli studios.

Trasmesso originariamente tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, Charlie's Angels era un programma televisivo su tre donne detective che lavoravano per una società indipendente chiamata Townsend Agency, gestita dal proprietario Charlie, che non abbiamo mai visto. La Charlie's Angels che tutti conosciamo un po' di più è la versione del 2000 con Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz. Quel film riuscì a incassare centinaia di milioni al botteghino e alimentò il sequel Charlie's Angels: Full Throttle.

Nel 2019, Sony ha cercato di rilanciare il franchise con Elizabeth Banks di Cocaine Bear al posto della regia. Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinksa non hanno raggiunto lo stesso risultato di Liu, Diaz e Barrymore, e il film ha fallito.

Ora, secondo The Hollywood Reporter, un altro reboot è in lavorazione per lo sceneggiatore di The Proposal e Crazy Rich Asians Pete Chiarelli. Chiarelli sta scrivendo la sceneggiatura del film, quindi dovrà ancora trovare un regista e anche alcuni nuovi Angels da scegliere.