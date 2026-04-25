Charlize Theron afferma che l'IA potrà fare il lavoro di Timothée Chalamet tra 10 anni

HQ

All'inizio dell'anno, l'attore Timothée Chalamet si è cacciato in qualche guaio online dopo aver fatto commenti che ignoravano l'importanza dell'opera e del balletto nella società moderna. "Non voglio lavorare nel balletto o nell'opera, o in cose dove è tipo, 'Ehi, tieni viva questa cosa.' Anche se sembra che a nessuno importi più di questo," disse Chalamet, attirandosi l'ira dei fan di entrambe le forme d'arte.

Parlando con il New York Times, l'attrice Charlize Theron si è espressa contro i commenti di Chalamet, dicendo che, sebbene ciò che fa lui sia sostituibile, balletto e opera non lo sono. "Spero di incontrarlo un giorno. È stato un commento molto sconsiderato su una forma d'arte, due forme d'arte, che dobbiamo continuamente valorizzare perché, sì, fanno davvero fatica. Ma tra 10 anni, l'IA sarà in grado di fare il lavoro di Timothée, ma non potrà sostituire una persona sul palco che balla dal vivo", ha detto.

Theron ha continuato: "E non dovremmo sminuire altre forme d'arte. La danza mi ha insegnato la disciplina. Insegnava struttura. Insegnava il duro lavoro. Mi ha insegnato a essere forte. È quasi abusivo. Ci sono state diverse volte in cui ho avuto infezioni ematiche dovute a vesciche che non sono mai guarite. E non hai un giorno libero. Sto letteralmente parlando di sanguinare attraverso le scarpe. E questo è qualcosa che devi esercitarti ogni singolo giorno, la mentalità del tipo: non mollare, non c'è altra opzione, vai avanti."

È facile capire da dove venga Theron, ma forse il commento sull'IA creerà solo livelli simili di reazione negativa rispetto allo sfogo di Chalamet. Nessuno è un fan del fatto che i posti di lavoro vengano sostituiti dall'IA, tranne i tech bros che creano l'IA, quindi sperare in un futuro in cui Chalamet non c'è più e l'IA potrebbe non essere una scelta popolare.