Charlize Theron commenta la sua sostituzione con Furiosa nell'universo di Mad Max

HQ

Nell'ultimo decennio, due diverse attrici hanno interpretato il ruolo di Furiosa nell'universo Mad Max. Charlize Theron ha interpretato la famosa guerriera in Mad Max: Fury Road, un classico moderno che molti speravano avrebbe visto un'esplorazione più grandiosa della serie post-apocalittica, qualcosa che non è mai diventato realtà per un motivo o per l'altro. Questo è in parte il motivo per cui il personaggio è stato poi rifuso per il film standalone Furiosa, che è servito come prequel di Fury Road vedendo come Furiosa è diventato una leggenda della terra desolata. In quel film del 2024, Anya Taylor-Joy ha assunto il ruolo dell'eroina titolare.

Anche se la Theron non ha nulla contro Taylor-Joy per aver ottenutoFuriosa il ruolo, è ancora un po' cruda riguardo al fatto di perdere un personaggio che considera ancora uno dei suoi più impegnativi. Parlando con The Hollywood Reporter, la Theron ha affrontato il tema del recasting come Furiosa, spiegando quanto segue:

"Non c'è nulla intorno [al recasting] che, per me, sia sembrato malizioso. È stato qualcosa che si è trascinato troppo a lungo, e lo capisco perfettamente. Ancora non lo fa sentire meglio. Probabilmente ho vissuto nel corpo di Furiosa più a lungo di tutti i miei personaggi, ed è stato impegnativo. È stato davvero impegnativo. Ma penso che [Furiosa: A Mad Max Saga ] sia assolutamente bellissimo".

Non è chiaro cosa riservi il futuro per Mad Max e Furiosa, dato che il regista George Miller ha precedentemente detto di avere idee per altre avventure nella terra desolata, ma la performance combinata al botteghino mediocre per il costoso Furiosa e il fatto che Miller non espelle esattamente Mad Max film molto spesso suggerisce che potremmo aspettare un po' fino a un altro ingresso nella serie. La domanda poi si sposta sul fatto che Taylor-Joy subirà un destino simile a quello della Theron e sarà riproposta come Furiosa...

Quale versione di Furiosa è la tua preferita?