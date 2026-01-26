ChatGPT accusato di aver rubato risposte a Grok

HQ

Nonostante il titolo strano, sembra che xAI, o X.AI, e l'Elon Musk di proprietà di Grokpedia, che è stata sotto scrutinio per copie palesi di Wikipedia e risposte politicamente distorte, come l'affermazione che SoMe sia in parte responsabile delle persone transgender, venga a sua volta copiato da ChatGPT.

Il quotidiano inglese The Guardian afferma che ChatGPT 5.2 ha utilizzato Grokpedia senza citare la fonte in più (nove) richieste e senza divulgare le risposte estremamente errate.

Le domande riguardavano la negazione dell'Olocausto, l'Iran, le rivolte del 6 gennaio negli USA, l'HIV e lo storico britannico Sir Richard Evans.

Il Guardian ha anche sottolineato che Pravda, un media russo notoriamente fortemente di parte spesso accusato di essere pura propaganda per il governo Putin, è stato utilizzato come fonte su diversi argomenti.

Sebbene i computer diventino più veloci e intelligenti, i fatti di base sembrano ancora sfuggire ai sofisticati sistemi di IA.