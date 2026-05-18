ChatGPT ora ti aiuterà con le finanze personali

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OpenAI ha lanciato una serie di strumenti per la gestione delle finanze personali per gli abbonati a ChatGPT Pro negli Stati Uniti. Questo permette agli utenti di collegare i propri conti e porre domande che vanno dall'analisi delle spese alla pianificazione finanziaria futura, come riportato da Tech Crunch.

OpenAI ha stretto una partnership con il servizio di connessione finanziaria Plaid per gestire le connessioni dei conti. Gli utenti possono connettersi a oltre 12.000 istituzioni finanziarie, tra cui Schwab, Fidelity, Chase, Robinhood, American Express e Capital One. Dopo aver collegato questi account, gli utenti vedranno una dashboard con le performance del portafoglio, le spese, gli abbonamenti e i pagamenti imminenti.

Gli utenti OpenAI possono accedere allo strumento selezionando "Inizia" nell'opzione "Finanze" nella barra laterale, oppure digitando "@Finances, collega i miei account" in una conversazione su ChatGPT. L'azienda ha dichiarato di intendere supportare presto Intuit, il che permetterebbe analisi come l'impatto di una vendita di azioni sulle tasse o le probabilità di approvazione della carta di credito.

Secondo OpenAI, più di 200 milioni di utenti già pongono domande finanziarie a ChatGPT ogni mese. L'azienda ha collaborato con esperti finanziari per creare un punto di riferimento per il modello al fine di migliorare le questioni relative alla finanza personale.

Una cosa importante da notare è che gli utenti possono andare su Impostazioni > Apps > Finanze per rimuovere le connessioni a determinati conti se lo desiderano. Una volta che disconnettono un servizio, i dati sincronizzati verranno rimossi da ChatGPT entro 30 giorni.

Gli strumenti di finanza personale di OpenAI saranno disponibili su ChatGPT, sul web e su iOS per gli utenti Pro.