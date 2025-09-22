Che cos'è il Trofeo Gerd Müller e chi vincerà quest'anno al Pallone d'Oro 2025?

HQ

La cerimonia del Pallone d'Oro è cambiata molto dal 1956, ma forse mai così velocemente come dal 2018, quando sono state aggiunte nuove categorie per i calciatori maschili e femminili. Da allora, quasi ogni anno sono stati aggiunti nuovi trofei: Miglior club (aggiunto nel 2023), Miglior allenatore (aggiunto nel 2024), Trofeo Kopa per il miglior giovane giocatore (aggiunto nel 2018 per gli uomini e nel 2025 per le donne), Trofeo Yashin per il miglior portiere (aggiunto nel 2019 per gli uomini e nel 2025 per le donne)...

Uno dei trofei meno conosciuti è il Trofeo Gerd Müller. Questo trofeo è stato creato nel 2021, inizialmente noto come "Attaccante dell'anno", ed è stato ribattezzato nel 2022 in onore dell'attaccante del Bayern e della Germania Ovest Gerd Müller, che ha vinto il Pallone d'Oro del 1970.

Premia il calciatore con il punteggio più alto, prendendo in considerazione tutti i gol segnati sia per i club che per le squadre nazionali, durante una stagione (non durante l'anno solare). Un'altra differenza principale è che conta solo per i giocatori dei club europei, come confermato dalla UEFA a The Sporting News, il che significa che né Cristiano Rolando né Leo Messi potrebbero vincere questo premio.

Chi ha vinto il Trofeo Gerd Müller e chi vincerà nel 2025?

Robert Lewandowski lo ha vinto per il Bayern Monaco nel 2021 (69 gol) e nel 2022 (57). Erling Haaland ha vinto nel 2023 (56 gol) e nel 2024 è stato un pareggio tra Harry Kane per il Bayern e Kylian Mbappé per il PSG (52 gol).

Il vincitore del 2025 è sconosciuto. La maggior parte dei tifosi si aspetta che sarà Kylian Mbappé, Harry Kane o Erling Haaland, anche se Viktor Gyokeres ha segnato più gol di chiunque altro per lo Sporting (ora all'Arsenal), 39 gol (mancando la Scarpa d'Oro poiché il campionato portoghese dà meno punti). Nel 2025 sarà assegnato per la prima volta anche a una giocatrice.