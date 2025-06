Chelsea ai Mondiali per Club: date, rivali e percorso verso la finale Chi deve sconfiggere il Chelsea se vuole raggiungere la finale della Coppa del Mondo per club a luglio?

HQ Il Chelsea, vincitore della Champions League nel 2021, è una delle due squadre inglesi alla Coppa del Mondo per club FIFA insieme al Manchester City. I recenti vincitori della Conference League, che torneranno in Champions League il prossimo anno, cercheranno di aggiungere il primo trofeo di questa rinnovata competizione, insieme ad altri 32 candidati. Il club londinese ha vinto due titoli di Champions League, due titoli di Europa League e un titolo di Conference League. Hanno anche vinto la Coppa del Mondo per club originale nel 2021 contro il Palmeiras, ma questo è qualcosa di completamente diverso e il loro percorso verso la finale non sarà facile... Partite della fase a gironi del Chelsea alla Coppa del Mondo per club Il Chelsea fa parte del Gruppo D , che comprende i vincitori della Libertadores 2022 Flamengo, il club tunisino Espérance Sportive de Tunis, che si è qualificato attraverso la classifica, così come il Los Angeles FC, che ha confermato la sua presenza alla coppa solo la scorsa settimana in una vittoria nei play-in contro il Club América, prendendo il posto precedentemente occupato dalla squadra squalificata Club León. Le partite del Chelsea sono:

Lunedì 16 giugno: Chelsea-LAFC: 20:00 BST, 21:00 CEST



Venerdì 20 giugno: Flamengo-Chelsea: 19:00 CEST (19:00 BST)



Mercoledì 25 giugno: ES Tunisi-Chelsea: 2:00 BST, 3:00 CEST

Potenziale percorso per la finale per il Chelsea alla Coppa del Mondo per Club Poiché il Chelsea fa parte del Gruppo D, se avanza agli ottavi di finale affronterebbe le squadre del gruppo C. Ciò significa che i loro potenziali rivali nella prima fase a eliminazione diretta sono:

Bayern Monaco



Città di Auckland



Boca Juniors



Benfica

A seconda che finiscano primi o secondi nel girone, giocheranno le loro partite su:

Sabato 28 giugno: Vincente del Gruppo C vs. Seconda del Gruppo D: 21:00 BST, 22:00 CEST



Domenica 29 giugno: Vincente del Gruppo D vs. Secondo classificato del Gruppo C: 21:00 BST, 22:00 CEST

In caso di vittoria, i prossimi rivali del Chelsea nei quarti di finale sarebbero uno dei gruppi A o B:

Palmeiras



Porto



Al Ahly



Inter Miami



Parigi Saint-Germain



Atletico Madrid



Botafogo



Seattle Sounders

Dopodiché, potrebbero giocare le partite dei quarti di finale sabato 5 luglio alle 3:00 CEST o sabato 5 luglio alle 18:00 CEST, e una delle semifinali martedì 8 luglio alle 20:00 BST, alle 21:00 CEST l'8 luglio o il 9 luglio. La finale della Coppa del Mondo per Club si svolgerà domenica 13 luglio alle 20:00 BST e 21:00 CEST. Pensi che il Chelsea ci sarà?