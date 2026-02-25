Chelsea e West Ham sono stati multati di £300.000 dalla Football Association per una "confrontazione di massa"

HQ

La Football Association ha annunciato mercoledì una severa sanzione contro Chelsea e West Ham dopo una "grande sfida" avvenuta nella partita di Premier League di gennaio, che si è svolta a Stamford Bridge.

La rissa è iniziata quando l'ala del West Ham Adama Traoré ha lanciato il difensore del Chelsea Marc Cucurella, con altri giocatori impegnati in una rissa che si è conclusa con il difensore del West Ham Jean-Clair Todibo che ha ricevuto un cartellino rosso diretto per aver afferrato João Pedro per il collo.

"Si è sostenuto che il Chelsea FC non si sia assicurato che i suoi giocatori non si comportassero in modo improprio e/o provocatorio intorno al 95° minuto. Si è inoltre affermato che il West Ham United FC non si sia assicurato che i propri giocatori non si comportassero in modo improprio e/o provocatorio e/o violento in quel momento", si legge in una dichiarazione.

Il Chelsea è stato multato di £325.000 e il West Ham di £300.000 dopo un'audizione di una commissione regolatoria indipendente, che ha preso in considerazione che entrambi i club avevano commesso violazioni simili della regola di comportamento (che vieta comportamenti "impropri, offensivi, violenti, minacciosi, abusivi, indecenti, insultanti o provocatori").