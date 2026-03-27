Chevrolet presenta la nuova e folle Corvette Grand Sport X E per la prima volta, è un ibrido!

HQ Chevrolet riporta uno dei suoi badge di prestazione più amati e aggiunge un tocco moderno. La nuova Chevrolet Corvette Grand Sport X è stata presentata come parte della gamma C8 in espansione, che combina per la prima volta un tradizionale V8 con trazione integrale ibrida in un modello Grand Sport. Si posiziona tra lo Stingray base e varianti più estreme come la Z06, e mira a offrire un equilibrio tra usabilità quotidiana e prestazioni serie in pista. Al centro c'è un nuovissimo V8 LS6 da 6,7 litri, che eroga circa 535 cavalli, ma il modello principale, la X, abbina questo V8 a un motore anteriore elettrico, creando un sistema ibrido a trazione integrale con una potenza complessiva di circa 720 cavalli. All'interno, Chevrolet ha aggiornato gli interni con una disposizione più moderna, inclusa un'interfaccia digitale con molteplici display orientati al guidatore e un design della console centrale più pulito. La produzione dovrebbe iniziare nell'estate 2026, con le vendite previste per la fine dello stesso anno.