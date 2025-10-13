Chi c'è nelle semifinali della Coppa del Mondo FIFA Under 20?

HQ

La Coppa del Mondo FIFA Under 20 in Cile ha raggiunto la final four. Durante il fine settimana, Spagna, Messico, Stati Uniti e Norvegia sono stati eliminati dai quarti di finale. Il Quattro Nazioni rimane in Coppa del Mondo per giocatori sotto i 20 anni, dove alcune delle brillanti generazioni di domani iniziano la loro carriera internazionale.

Le semifinali si svolgeranno mercoledì sera. Marocco, Francia, Argentina e Colombia sono le migliori squadre della competizione:



Marocco-Francia: mercoledì 15 ottobre, 22:00 CET, 21:00 BST



Argentina-Colombia: giovedì 16 ottobre, 01:00 CET, 00:00 BST



L'Argentina, che una volta ha visto Leo Messi vincere il trofeo nel 2005, noto all'epoca come Campionato Mondiale Giovanile FIFA, ha vinto il trofeo più volte. Tuttavia, delle ultime quattro squadre partecipanti, nessuna è stata finalista delle ultime quattro edizioni. Uruguay, Ucraina, Inghilterra, Serbia e Francia sono gli ultimi cinque campioni della Coppa del Mondo Under 20, che si tiene ogni due anni, il che la dice lunga su quanto sia imprevedibile questo torneo.

Come guardare la Coppa del Mondo FIFA Under 20

La Coppa del Mondo Under 20 viene trasmessa gratuitamente in tutto il mondo attraverso la piattaforma FIFA+. Sei interessato alla Coppa del Mondo Under 20?