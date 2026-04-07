Chi è Aday Mara, il primo spagnolo a vincere la lega NCAA di basket universitario

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La NCAA, la principale lega di basket universitario negli Stati Uniti e in Canada, si è conclusa con la vittoria dei Michigan Wolverines sui Connecticut Huskies 69-63. Michigan ha vinto la NCAA per la seconda volta dopo il 1989, negando agli Huskies, una delle squadre di maggior successo della lega, sei titoli tra il 1999 e il 2024.

E i Michigan Wolverines avevano una stella improbabile, il ventunenne Aday Mara, che divenne il primo spagnolo a competere nella NCAA, e naturalmente il primo a vincerla. Mara ha segnato 8 punti in finale ed è stato nominato uno dei migliori cinque giocatori del torneo, insieme a due compagni di squadra (Elliot Cadeau e Morez Johnson Jr) e due degli Huskies (Tarris Reed Jr. e Alex Karabab). In semifinale contro Arizona, Mara ha segnato un massimo in carriera di 26 punti con 11 su 16 al tiro.

Mara è nato a Saragozza il 7 aprile 2005 ed è figlio di Angélica "Geli" Gómez, una giocatrice professionista di pallavolo della nazionale spagnola. Mara ha giocato per la sua squadra locale, Zaragoza Basket, prima di entrare all'Università della California nel 2023. Dopo due stagioni, fu trasferito all'Università del Michigan, dove divenne campione nella sua prima stagione.

A livello internazionale, Mara ha giocato per la Spagna ai Mondiali FIBA Under-17 2022 e agli Europei FIBA Under-18 2023: in entrambi i tornei, la Spagna ha perso la finale contro Stati Uniti e Serbia, guadagnandosi due medaglie d'argento.