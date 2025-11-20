Chi è Adolf Hitler Uunona? Il politico namibiano si prevede sarà rieletto il 26 novembre

HQ

Il politico namibiano Adolf Hitler Uunona, consigliere regionale di lunga data il cui nome sorprende sempre i lettori internazionali, dovrebbe nuovamente vincere con facilità mentre gli elettori della circoscrizione di Ompundja si recano alle urne mercoledì 26 novembre.

Uunona, 59 anni, è diventato per la prima volta una curiosità globale nel 2020, quando ha vinto il suo seggio con un impressionante 85% dei voti. I titoli di tutto il mondo si illuminavano solo per il suo nome, mentre i locali si limitavano a scrollare le spalle, dopotutto, conoscevano quell'uomo molto prima delle battute.

Da allora, la storia sembra pronta a ripetersi. Le prime previsioni della commissione elettorale namibia suggeriscono un'altra maggioranza confortevole, mantenendolo saldamente al posto come uno dei politici più riconoscibili (e più ricercati su Google) del paese.

Adolf Hitler Uunona // Shutterstock

Uunona, attivista anti-apartheid e membro dedicato del partito al governo SWAPO, è sempre stato rapido a chiarire l'ovvio: non condivide nulla con il famigerato dittatore di cui porta il nome.

Ha spiegato più volte che suo padre ha scelto quel nome senza comprenderne il peso, raccontando alla BBC nel 2020 che si è reso conto della fama globale del nome solo quando è cresciuto. Come ha detto molte volte da allora, il nome è rimasto, ma l'ideologia no.

All'interno di Ompundja, però, la storia è molto meno sensazionale. I residenti sottolineano il record di Uunona in materia di infrastrutture locali, bisogni della comunità e governance quotidiana. In una regione fortemente SWAPO, la sua rielezione è meno un colpo di scena e più una tradizione.