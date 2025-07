Chi è Ben Healy, ciclista irlandese e nuovo leader del Tour de France

HQ

La tappa 10 del Tour de France, la più dura fino ad ora, con otto cime da scalare prima di scalare il Le Mont-Dore e 4.461 metri di dislivello, è stata conquistata da Simon Yates, il ciclista britannico e più recente campione del Giro d'Italia, concludendo la corsa in 4 ore 20 minuti e 5 secondi.

Tuttavia, il grande vincitore di oggi è stato Ben Healy, un ciclista irlandese del team americano EF Education-EasyPost, che si è assicurato la maglia gialla come nuovo leader del Tour de France chiudendo al terzo posto, a 31 secondi da Yates. Ha superato Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard, che hanno concluso nono e decimo, a 4 minuti e 51 secondi da Yates.

Mentre Pogacar e Jonas Vingegaard sono ancora considerati i favoriti per il Tour de France, Healy guida la classifica generale con 37 ore, 41 minuti e 49 secondi. Pogacar, il vincitore dello scorso anno, è secondo a 29 secondi, seguito da Remco Evenepoel (1 minuto e 29 secondi) e Vingegaard, il ciclista danese del Team Visma (1 minuto e 46 secondi).

Healy in testa arriva dopo la sua prima vittoria al Tour de France nella tappa 6, grazie a un attacco solitario in un'altra tappa collinare, tra Bayeux e Vire Normandie. Il 24enne, nato e cresciuto a Wordsley, in Inghilterra, ma naturalizzato irlandese a causa della nazionalità paterna, ha vinto anche una tappa al Giro d'Italia 2023, ma quest'anno non era nelle previsioni di nessuno come leader del Tour de France.

Tutti i ciclisti avranno un giorno di riposo ora, subito dopo il giorno della presa della Bastiglia, quindi dormiranno un giorno in più con la maglia gialla prima che Pogacar, Vingegaard ed Evenepoel tentino di riprendersela a Tolosa mercoledì...