Chi è Francesco Acerbi, autore del gol 90+3 con l'Inter e giocatore più anziano della partita

Tra tutti i protagonisti della memorabile semifinale di Champions League tra Inter e Barça, spicca Francesco Acerbi, autore del gol con la maglia dell'Inter nel 90+3, che ha pareggiato la partita, andando ai supplementari quando molti tifosi del Barcellona avevano già iniziato a festeggiare la vittoria.

Acerbi, che gioca come difensore centrale, è stato il giocatore più anziano della partita, a 37 anni (nato nel febbraio 1988). Un gol del genere sarebbe il gol più importante della sua carriera, ma è stato anche il suo primo gol in assoluto in Champions League.

Acerbi non ha mai suonato fuori dall'Italia. Ha infatti giocato nelle serie inferiori del calcio italiano fino all'età di 22 anni, quando è stato acquistato dalla Reggina, club di Serie B. Ha esordito in Serie A solo nel 2011, con la maglia del Chievo. In seguito ha giocato per Milan, Genoa, Sassuolo e Lazio, che lo hanno ingaggiato nel 2018 e lo hanno ceduto in prestito all'Inter nel 2022.

Alla fine, i nerazzurri lo hanno acquistato, e questo gli ha permesso di raggiungere le finali di Champions League: 2023, perdendo contro il Manchester City, e ora 2025, contro PSG o Arsenal.

Francesco Acerbi ha superato il cancro, il dolore per il padre e l'alcolismo

Acerbi gioca anche per la nazionale italiana dal 2014, vincendo UEFA Euro 2020.

Nel 2013 gli è stato diagnosticato un cancro ai testicoli, ma non ha smesso di allenarsi nemmeno durante la chemioterapia. Ha anche sofferto di depressione a causa della morte di suo padre ed ha evitato di cadere nell'alcolismo. "Il cancro mi ha salvato. Avevo di nuovo contro cui combattere, un limite da superare", ha ricordato nel 2019.