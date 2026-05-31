Chi è il cattivo più spregevole della Disney? Una nuova analisi ha una risposta

HQ

Nel corso degli anni, Disney ha introdotto una lunga serie di cattivi memorabili, da Malefica e Scar a Ursula e Jafar. Ma chi è davvero il più malvagio di tutti? Una nuova analisi tenta di rispondere a questa domanda utilizzando un approccio basato sui dati, piuttosto che una tradizionale classifica.

Lo studio ha esaminato un gran numero di villain Disney, valutando le loro azioni in base a quanto sarebbero state gravi nella vita reale. A ogni personaggio veniva poi assegnato un punteggio basato su fattori come violenza, abuso di potere, manipolazione e altre attività losche.

Il risultato? Beh, ha posto nientemeno che Claude Frollo de Il Gobbo di Notre Dame come il peggior cattivo di tutti i film Disney. Secondo lo studio, Frollo ha ottenuto il punteggio totale più alto grazie al suo estremo abuso di potere, alla persecuzione e al trattamento spietato degli altri.

Ciò che è interessante della lista è come metta in evidenza anche come i cattivi Disney si siano evoluti nel corso degli anni. Dai classici cattivi a personaggi più complessi e realistici. Dai un'occhiata qui sotto.

Sei d'accordo che Frollo sia il più spregevole di tutti i villain Disney?