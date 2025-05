Chi è Jacobo Ramón, il marcatore del Real Madrid B che ha frustrato l'esultanza del Barça

HQ

Jacobo Ramón è diventato l'eroe inaspettato al Santiago Bernabéu ieri sera, segnando il 2-1 al 95° minuto in una partita dominante per il Real Madrid contro il Maiorca nella Liga. Uno che ha negato i primi festeggiamenti del Barça per il titolo della Liga, anche se forse solo 24 ore: se vincono stasera, saranno campioni. Ma chi è questo giocatore relativamente sconosciuto?

Jacobo Ramón, nato il 6 gennaio 2005, è un prodotto giovanile del Real Madrid, entrato a far parte del club quando aveva solo 8 anni, vincendo diversi titoli nelle giovani squadre del Madrid, tra cui la vittoria di un triplete per Juvenil A (Liga, Copa del Rey e UEFA Youth League) nel 2022. È stato poi promosso al Real Madrid B-Team, Real Madrid Castilla, giocando in terza divisione in Spagna. Tuttavia, i numerosi infortuni della squadra principale hanno dato a diversi giocatori di questa squadra l'opportunità di giocare al fianco di Mbappé, Bellingham e compagni.

Finora, Ramón ha collezionato quattro presenze con il Real Madrid, in tre diverse competizioni, tutte nel 2025: Champions League il 22 gennaio, entrando a far parte di Rudiger nella vittoria per 5-1 sull'RB Salisburgo; Copa del Rey il 5 febbraio contro il Leganés. Nella Liga, è entrato come sostituto nella vittoria per 3-2 sul Celta due settimane fa, e infine, ieri sera a LaLiga, è stato titolare e ha segnato il suo primo gol, nonostante fosse un difensore centrale (con l'assist di Jesús Vallejo, un altro giocatore che ha avuto a malapena minuti).

Jacobo Ramón sarà promosso al Real Madrid la prossima stagione?

Con una grave mancanza di giocatori difensori, nonostante gli imminenti acquisti di Trent Alexander-Arnold e Dean Huijsen, Jacobo Ramón potrebbe essere promosso in prima squadra il prossimo anno. La sua velocità, l'altezza (1,96 m) e il buon controllo aereo lo rendono un grande prospetto per il futuro al Real Madrid, oltre che un prodotto giovanile (non ha mai giocato da nessun'altra parte tranne il Real Madrid) di cui essere orgogliosi nella nuova era con Xabi Alonso in panchina.