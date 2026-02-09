Chi è Jimmy Lai? Magnate dei media di Hong Kong condannato a 20 anni di carcere

HQ

Jimmy Lai, uno dei critici più accesi della Cina a Hong Kong, è stato condannato a 20 anni di carcere, segnando la punizione più severa finora secondo la legge sulla sicurezza nazionale della città. Il magnate dei media di 78 anni è stato condannato con l'accusa di cospirazione per colludere con forze straniere e pubblicare materiale sedizioso, una saga legale che dura quasi cinque anni.

Lai, fondatore del giornale ormai chiuso Apple Daily, ha costantemente negato le accuse, definendosi un "prigioniero politico" perseguitato da Pechino. Le autorità hanno affermato che la sua sentenza riflette il suo ruolo di "cervello" dietro persistenti cospirazioni di collusione straniera, che coinvolgono dipendenti di Apple Daily, attivisti e contatti stranieri.

Apple Daily // Shutterstock

Il verdetto ha suscitato ampia preoccupazione internazionale. Stati Uniti, Regno Unito, Australia, UE, Giappone e Taiwan hanno esortato le autorità a riconsiderare, citando i rischi per la libertà di stampa e i diritti umani. Le Nazioni Unite hanno inoltre chiesto il rilascio di Lai per motivi umanitari, data la sua età e la sua salute.

La famiglia di Lai ha espresso preoccupazione per le sue condizioni. Suo figlio, Sebastien, ha descritto la sentenza come "devastante" e ha avvertito che potrebbe essere pericolosa per la vita del padre. I sostenitori di Hong Kong vedono da tempo Lai come un simbolo del movimento pro-democrazia della città.

Le autorità di Hong Kong sostengono che Lai abbia avuto un processo equo e che la legge sulla sicurezza nazionale sia essenziale per mantenere l'ordine. Nonostante le critiche globali, i funzionari locali hanno elogiato la sentenza come un forte avvertimento contro le sfide alla sicurezza nazionale...