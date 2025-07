Chi è Laurent Mekies, il successore di Christian Horner alla guida della Red Bull Racing

HQ

La grande novità di questa settimana in F1 è stato il licenziamento di Christian Horner, CEO di Red Bull sin dalla sua nascita nel 2005. Lui, con l'aiuto di Max Verstappen, ha trasformato il marchio austriaco di bevande energetiche in una potenza in questo sport, vincendo sei campionati costruttori e otto titoli piloti, ma le cose stanno iniziando ad andare male 18 mesi fa, quando Horner è stato accusato di comportamento inappropriato da parte di una dipendente. E mentre è stato scagionato, lo stato di Horner all'interno della squadra ha continuato a peggiorare.

È stato sostituito da Laurent Mekies, un ingegnere francese che lavorava come Team Principal di Racing Bulls, il team gemello della Red Bull, e con una storia in Ferrari. Mekies, 48 anni, con un master in ingegneria automobilistica, ha sempre lavorato nel motorsport, iniziando in Formula Tre, poi lavorando con Arrows, Minardi (ribattezzata Toro Rosso quando sono state acquistate da Red Bull nel 2005), per poi passare alla FIA nel 2014 come direttore della sicurezza e vice direttore di gara della F1 nel 2017. Ha poi trascorso cinque anni in Ferrari come direttore sportivo.

Data la sua storia con Red Bill, all'inizio della stagione 2024 è stato assunto come Team Principal dell'RB Formula One Team, la squadra che ha avuto quattro nomi (Toro Rosso, AlphaTauri...), e che ora è Racing Bulls.

Mekies si riunirà ora con Yuki Tsunoda nel team principale, dopo lo scambio tra il pilota giapponese e Liam Lawson. La sua grande sfida sarà quella di preparare la Red Bull per "probabilmente il più grande cambiamento di regolamento nella storia [della Formula 1]" il prossimo anno, ma ritiene che la Red Bull "sia la squadra più forte, essendo riuscita ad accumulare la più grande quantità di talento insieme".