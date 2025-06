Chi è Loïs Boisson, la più grande sorpresa finora al Roland Garros

HQ

Tra tutti i quarti di finale del Roland Garros, il nome più sconosciuto (a meno che non leggiate la storia del deodorante) è Loïs Boisson. Unico giocatore a rappresentare la Francia nel singolare maschile e femminile agli Open di Francia, Boisson è entrato nel torneo come wild card, invitato dalla Federazione francese di tennis (FFT) e ha sorpreso tutti raggiungendo i quarti di finale, con la fortuna di evitare alcuni pesi massimi come Sabalenka, Swiatek o gli americani Gauff e Keys.

Nato nel maggio 2003, Boisson ha partecipato al torneo al 361° posto. Dopo la partita, indipendentemente da ciò che farà nei quarti di finale, migliorerà la sua migliore posizione di sempre (n. 152 del mondo, nel maggio 2024, dopo aver vinto il suo primo e unico titolo WTA a Saint-Malo, con 125 punti. È la giocatrice con il ranking più basso a raggiungere i quarti di finale del Roland Garros in 40 anni, la seconda wild card a riuscire ad arrivare così lontano e la più bassa in uno dei quattro Grandi Slam dai tempi di Kaia Kanepi agli US Open 2017 (418).

La corsa di Boisson al Roland Garros 2025 è anche una storia di superamento delle difficoltà, poiché avrebbe dovuto ricevere una wildcard, ma si è strappata il legamento crociato anteriore una settimana prima ed è stata messa da parte per quasi un anno. "Volevo giocare i tornei che sognavo da quando ho iniziato a giocare a tennis. Nel giro di una settimana sono passata dal 'collassare' a terra, la gioia di vincere il mio primo titolo WTA, a 'crollare' a terra perché il mio ginocchio ha ceduto e il dolore era immenso", ha postato all'epoca.

Negli ottavi di finale, ha eliminato Jessica Pegula, numero 3 del mondo, 3-6, 6-4, 6-4. La sua prossima rivale sarà un'altra delle scoperte dell'anno, Mirra Andreeva, che ha da poco compiuto 18 anni, che ha raggiunto la top 10 per la prima volta quest'anno, essendo la giocatrice più giovane a vincere un WTA 1.000 (Dubai nel febbraio 2025).