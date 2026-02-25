Chi è Punch the Monkey? Il giovane macaco che è diventato quasi più famoso di Donald Trump

HQ

Donald Trump è stato l'individuo più ricercato nel 2025, secondo gli ultimi dati. Ma ora, c'è un altro contendente. Quello che era iniziato come un semplice video di uno zoo locale si è trasformato in un fenomeno mondiale: Punch, un macaco giapponese del Ichikawa City Zoo, è probabilmente diventato quasi più famoso di Donald Trump. Nato il 26 luglio 2025, Punch è stato abbandonato dalla madre poco dopo la nascita, una situazione rischiosa per una specie in cui i neonati dipendono dal contatto materno sia per la sopravvivenza che per l'integrazione sociale. I custodi dello zoo intervenirono, lo sollevarono a mano prima di presentarlo a un recinto più grande per scimmie.

I video diventati virali a metà febbraio mostrano Punch che vaga per il recinto, spesso ostracizzato o ignorato dagli altri macachi, per poi aggrapparsi istintivamente a un grande orangotango di peluche regalatogli dai caregiver. Il peluche divenne la sua madre surrogata, un simbolo di conforto. Il giovane macaco divenne virale quando fu aggredito in video da un altro membro del suo gruppo e andò subito a cercare conforto nel suo peluche. Poco dopo, l'hashtag #GanbarePunch (che significa "Resisti, Punch!") è rapidamente diventato tendenza su piattaforme come X, trasformando Punch in un'icona globale. Alcuni esempi:

L'ascesa di Punch ha avuto effetti misurabili oltre i social media:



I peluche oranghi IKEA Djungelskog (i giocattoli che Punch ha in vendita) sono esauriti in diversi mercati, con annunci in forte crescita su siti di rivendita come eBay.



Il numero di visitatori allo zoo sarebbe raddoppiato, poiché la gente si riversa a vedere Punch di persona.



Celebrità e conduttori hanno citato la sua storia in programmi notturni e segmenti di notizie mainstream. Alcuni esempi:

