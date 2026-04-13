Chi gioca al Barcelona Open 2026: Giocatori testa di serie numero uno e partite d'esordio

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Dopo il Masters di Monte-Carlo in cui Sinner ha spodestato Alcaraz, la maggior parte dei giocatori ATP si divide per continuare la stagione di terra battuta: alcuni vanno in Spagna per il Barcelona Open (Conde de Godó) e altri in Germania per il BMW Open di Monaco, entrambi ATP 500 prima del Mutua Madrid Open della prossima settimana.

Dalla top 10, Alexander Zverev (n. 3 al mondo), Ben Shelton (n. 6 al mondo) e Alexander Bublik (n. 11) hanno scelto Monaco, mentre Alcaraz (n. 2 al mondo), De Miñaur (n. 7), Musetti (n. 9) hanno scelto Barcellona. Jannik Sinner si riposerà questa settimana, e Novak Djokovic non tornerà fino a Madrid la prossima settimana.

Questi sono gli otto giocatori testa di serie al Barcelona Open, con Arthur Fils che è entrato dopo il ritiro di Valentin Vacherot, con la loro classifica mondiale tra parentesi. Tieni presente che l'ordine delle teste di serie potrebbe non corrispondere all'ordine attuale nella classifica, poiché le teste di serie sono state create il 6 aprile:



Carlos Alcaraz (2)

Lorenzo Musetti (9)

Alex de Minaur (7)

Karen Khachanov (14)

Andrey Rublev (15)

Cameron Norrie (24)

Jack Draper (28)

Arthur Fils (30)



Tra questi, Jack Draper debutta oggi contro Tomás Martín Etcheverry, Cameron Norris contro Stan Wawrinka (16:00 CEST). Domani, Alcaraz affronterà Otto Virtanen, Musetti affronterà Martín Landaluce, Fils affronterà Terence Atmane, De Miñaur affronterà Sebastian Ofner, Khachanov affronterà Ugo Carabelli e Ruvlev affronterà Mariano Navone.