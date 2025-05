Chi ha bisogno di amici quando puoi avere un compagno droide intelligente di Star Wars da $ 3.000

HQ

È quasi ora di Star Wars Day. Stiamo contando le ore che mancano alla celebrazione annuale, che per quest'anno vedrà l'arrivo di Star Wars: Tales of the Underworld su Disney+, un sacco di nuovi set Lego Star Wars che debuttano e anche varie altre chicche.

A questo proposito, un nuovo prodotto è arrivato sul Disney Store, un droide robotico funzionante molto costoso che dispone di sensori e telecamere che gli consentono di identificare e seguire il suo operatore. Si chiama G1T4-M1N1 e, poiché viene fornito con un'autonomia fino a sette ore, la capacità di trasportare carichi fino a 20 libbre, un altoparlante Bluetooth integrato, una velocità massima di 6 mph, supporto Wi-Fi 2.4/5 GHz e anche maniglie in modo da poterlo sollevare facilmente, nel complesso questo significa che non è affatto un robot da compagnia economico.

La Disney vuole $ 2.875 per uno di questi droidi, ma la buona notizia è che una volta effettuata una consegna, dovrebbe arrivare abbastanza rapidamente. La promessa è un'attesa di 1-2 settimane, ma questo è praticamente solo per i clienti statunitensi, sudamericani e asiatici, a quanto pare, come ci viene anche detto:

"Questo articolo non può essere spedito in Alaska, Samoa americane, Guam, Hawaii, Porto Rico, Isole Vergini, Forze armate Africa, Canada, Europa e Medio Oriente, Forze armate americane (ecc. Canada) o Forze armate del Pacifico."

Straziante. Vabbè, sembra che i veri amici umani o gli animali domestici dovranno fare per noi europei... per il momento.