Chi ha ucciso il portiere? Questa è la grande domanda nella quinta stagione di Only Murders in the Building

Dopo quattro belle stagioni, ci aspettiamo una nuova stagione di Only Murders in the Building ogni anno, e per fortuna sarà così per il 2025. Il 9 settembre, la quinta stagione debutterà per intero e, con quel limite sempre più vicino, ora ci è stato dato il nostro miglior sguardo allo show fino ad oggi.

Questa prossima serie di episodi vedrà Mabel di Selena Gomez, Oliver di Martin Short e Charles di Steve Martin affrontare un caso che è abbastanza vicino a casa. Il trio sta indagando sulla morte del loro portiere, Lester, che sospettano sia morto in circostanze sospette. Come ci si aspetterebbe, questo li vede farsi dei nemici mentre lavorano per eliminare qualsiasi potenziale sospetto, il tutto mentre vengono persino avvolti in una rete con potenti miliardari e pericolosi mafiosi.

Con questa serie di episodi che si avvicina sempre di più, dai un'occhiata all'ultimo trailer dello show qui sotto.