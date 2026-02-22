Chi ha vinto le Olimpiadi invernali? Classifica medaglie finale delle Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina

HQ

I Giochi Olimpici Invernali 2026 sono finiti. Domenica 22 febbraio, la Svezia ha portato a casa l'ultima medaglia d'oro dei Giochi contro la Svizzera nel curling femminile, lo stesso giorno in cui gli USA hanno conquistato la tanto attesa medaglia d'oro nell'hockey su ghiaccio maschile. Ora, dopo le 116 gare con le medaglie e la consegna delle 348 medaglie, chi ha vinto le Olimpiadi invernali nel 2026?

La Norvegia guida in tutti i conti, con 41 medaglie e 18 oro. Gli Stati Uniti sono secondi con 33 medaglie e 12 oro, e i Paesi Bassi terzi con 20 medaglie e 10 oro.

L'Italia, paese ospitante, ha vissuto i suoi migliori Giochi Olimpici Invernali della storia, con 30 medaglie e 10 ori. Nonostante avessero vinto altre dieci medaglie e gli stessi ori degli olandesi, i Paesi Bassi li superò nella classifica ufficiale conquistando 7 argenti, contro i 6 dell'Italia.

In totale, 29 paesi hanno vinto almeno una medaglia ai Giochi, dei 93 paesi partecipanti (più gli atleti russi e bielorussi che hanno partecipato come neutrali). Ecco la classifica finale delle medaglie dei Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina.

Tabella-medaglie completa dei Giochi Olimpici Invernali 2026



Norvegia: 41 medaglie — 18 oro, 12 argenti, 11 bronzi

Stati Uniti: 33 medaglie — 12 d'oro, 12 d'argento, 9 di bronzo

Paesi Bassi: 20 medaglie — 10 d'oro, 7 d'argento, 3 di bronzo

Italia: 30 medaglie — 10 d'oro, 6 d'argento, 14 di bronzo

Germania: 26 medaglie — 8 d'oro, 10 d'argento, 8 di bronzo

Francia: 23 medaglie — 8 d'oro, 9 d'argento, 6 di bronzo

Svezia: 18 medaglie — 8 d'oro, 6 d'argento, 4 di bronzo

Svizzera: 23 medaglie — 6 oro, 9 argento, 8 bronzo

Austria: 18 medaglie — 5 d'oro, 8 d'argento, 5 di bronzo

Giappone: 24 medaglie — 5 d'oro, 7 d'argento, 12 di bronzo

Canada: 21 medaglie — 5 d'oro, 7 d'argento, 9 di bronzo

Cina: 15 medaglie — 5 d'oro, 4 d'argento, 6 di bronzo

Corea del Sud: 10 medaglie — 3 d'oro, 4 d'argento, 3 di bronzo

Australia: 6 medaglie — 3 d'oro, 2 d'argento, 1 di bronzo

Gran Bretagna: 5 medaglie — 3 d'oro, 1 d'argento, 1 di bronzo

Repubblica Ceca: 5 medaglie — 2 d'oro, 2 d'argento, 1 di bronzo

Slovenia: 4 medaglie — 2 d'oro, 1 d'argento, 1 di bronzo

Spagna: 3 medaglie — 1 d'oro, 0 d'argento, 2 di bronzo

Brasile: 1 medaglia — 1 oro, 0 argento, 0 bronzo

Kazakistan: 1 medaglia — 1 oro, 0 argento, 0 bronzo

Polonia: 4 medaglie — 0 oro, 3 argento, 1 bronzo

Nuova Zelanda: 3 medaglie — 0 oro, 2 argento, 1 bronzo

Finlandia: 6 medaglie — 0 oro, 1 argento, 5 bronzo

Lettonia: 2 medaglie — 0 oro, 1 argento, 1 bronzo

Danimarca: 1 medaglia — 0 oro, 1 argento, 0 bronzo

Estonia: 1 medaglia — 0 oro, 1 argento, 0 bronzo

Georgia: 1 medaglia — 0 oro, 1 argento, 0 bronzo

Bulgaria: 2 medaglie — 0 oro, 0 argento, 2 bronzo

Belgio: 1 medaglia — 0 oro, 0 argento, 1 bronzo



Ricordate che la cerimonia di chiusura inizia alle 20:30 CET, alle 19:30 GMT di domenica. Ti sono piaciuti i Giochi Olimpici Invernali 2026? Tra quattro anni saranno nelle Alpi francesi!