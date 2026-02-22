Chi ha vinto le Olimpiadi invernali? Classifica medaglie finale delle Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina
Norvegia, USA e Paesi Bassi guidano la medaglia dei Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina.
I Giochi Olimpici Invernali 2026 sono finiti. Domenica 22 febbraio, la Svezia ha portato a casa l'ultima medaglia d'oro dei Giochi contro la Svizzera nel curling femminile, lo stesso giorno in cui gli USA hanno conquistato la tanto attesa medaglia d'oro nell'hockey su ghiaccio maschile. Ora, dopo le 116 gare con le medaglie e la consegna delle 348 medaglie, chi ha vinto le Olimpiadi invernali nel 2026?
La Norvegia guida in tutti i conti, con 41 medaglie e 18 oro. Gli Stati Uniti sono secondi con 33 medaglie e 12 oro, e i Paesi Bassi terzi con 20 medaglie e 10 oro.
L'Italia, paese ospitante, ha vissuto i suoi migliori Giochi Olimpici Invernali della storia, con 30 medaglie e 10 ori. Nonostante avessero vinto altre dieci medaglie e gli stessi ori degli olandesi, i Paesi Bassi li superò nella classifica ufficiale conquistando 7 argenti, contro i 6 dell'Italia.
In totale, 29 paesi hanno vinto almeno una medaglia ai Giochi, dei 93 paesi partecipanti (più gli atleti russi e bielorussi che hanno partecipato come neutrali). Ecco la classifica finale delle medaglie dei Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina.
Tabella-medaglie completa dei Giochi Olimpici Invernali 2026
- Norvegia: 41 medaglie — 18 oro, 12 argenti, 11 bronzi
- Stati Uniti: 33 medaglie — 12 d'oro, 12 d'argento, 9 di bronzo
- Paesi Bassi: 20 medaglie — 10 d'oro, 7 d'argento, 3 di bronzo
- Italia: 30 medaglie — 10 d'oro, 6 d'argento, 14 di bronzo
- Germania: 26 medaglie — 8 d'oro, 10 d'argento, 8 di bronzo
- Francia: 23 medaglie — 8 d'oro, 9 d'argento, 6 di bronzo
- Svezia: 18 medaglie — 8 d'oro, 6 d'argento, 4 di bronzo
- Svizzera: 23 medaglie — 6 oro, 9 argento, 8 bronzo
- Austria: 18 medaglie — 5 d'oro, 8 d'argento, 5 di bronzo
- Giappone: 24 medaglie — 5 d'oro, 7 d'argento, 12 di bronzo
- Canada: 21 medaglie — 5 d'oro, 7 d'argento, 9 di bronzo
- Cina: 15 medaglie — 5 d'oro, 4 d'argento, 6 di bronzo
- Corea del Sud: 10 medaglie — 3 d'oro, 4 d'argento, 3 di bronzo
- Australia: 6 medaglie — 3 d'oro, 2 d'argento, 1 di bronzo
- Gran Bretagna: 5 medaglie — 3 d'oro, 1 d'argento, 1 di bronzo
- Repubblica Ceca: 5 medaglie — 2 d'oro, 2 d'argento, 1 di bronzo
- Slovenia: 4 medaglie — 2 d'oro, 1 d'argento, 1 di bronzo
- Spagna: 3 medaglie — 1 d'oro, 0 d'argento, 2 di bronzo
- Brasile: 1 medaglia — 1 oro, 0 argento, 0 bronzo
- Kazakistan: 1 medaglia — 1 oro, 0 argento, 0 bronzo
- Polonia: 4 medaglie — 0 oro, 3 argento, 1 bronzo
- Nuova Zelanda: 3 medaglie — 0 oro, 2 argento, 1 bronzo
- Finlandia: 6 medaglie — 0 oro, 1 argento, 5 bronzo
- Lettonia: 2 medaglie — 0 oro, 1 argento, 1 bronzo
- Danimarca: 1 medaglia — 0 oro, 1 argento, 0 bronzo
- Estonia: 1 medaglia — 0 oro, 1 argento, 0 bronzo
- Georgia: 1 medaglia — 0 oro, 1 argento, 0 bronzo
- Bulgaria: 2 medaglie — 0 oro, 0 argento, 2 bronzo
- Belgio: 1 medaglia — 0 oro, 0 argento, 1 bronzo
Ricordate che la cerimonia di chiusura inizia alle 20:30 CET, alle 19:30 GMT di domenica. Ti sono piaciuti i Giochi Olimpici Invernali 2026? Tra quattro anni saranno nelle Alpi francesi!