Chi potrebbe essere il nuovo allenatore del Manchester United?

HQ

Il Manchester United sta accelerando il processo di ricerca di un nuovo allenatore, con due candidati attualmente in scelta: Michael Carrick e Ole Gunnar Solskjaer. Il piano iniziale era di avere Darren Fletcher come allenatore ad interim fino alla fine della stagione, ma dopo la sconfitta per 2-1 contro il Brighton in FA Cup, Fletcher confermò di aver effettivamente completato il periodo concordato alla guida della prima squadra.

Secondo Sky Sports, il direttore del football Jason Wilcox ha avuto un incontro con Carrick e Solksjaer. Entrambi sono ex giocatori del Manchester United. Michael Carrick ha giocato lì tra il 2006 e il 2018, quando si è ritirato, e ha lavorato come allenatore capo al Middlesborough tra il 2022 e il 2025.

Ole Gunnar Solskjær, che ha giocato per il Manchester United tra il 1996 e il 2007, ha lavorato come allenatore dello United tra il 2018 e il 2021. Il norvegese è stato esonerato nell'ottobre 2021 dopo una serie di risultati negativi, tra cui una sconfitta per 5-0 contro il Liverpool, e il club ha dichiarato che è stato un accordo reciproco. Carrick fu poi nominato provvisore ad interim fino a quando Ralf Rangnick non prese il suo posto a dicembre.

Non avendo partite di campionato questa settimana, essendo stato eliminato da tutte le coppe, si prevede che il Manchester United annuncerà il nuovo allenatore prima del derby di sabato a Old Trafford.