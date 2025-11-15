Chi può qualificarsi per la Coppa del Mondo 2026 oggi: tutte le partite per le nazioni europee

HQ

La penultima giornata delle qualificazioni alla Coppa del Mondo con le nazioni europee termina sabato (seguita immediatamente domenica) e alcune nazioni potrebbero confermare la loro qualificazione oggi. Queste sono le nazioni che possono qualificarsi più facilmente per la Coppa del Mondo.

Ricordiamo che le vincitrici dei gironi ottengono la qualificazione diretta per la Coppa del Mondo, mentre le seconde classificate dei gironi vanno agli spareggi nel marzo 2026.

Gruppo B: La Svizzera potrebbe assicurarsi la qualificazione se battesse la Svezia stasera, ma se perdesse e il Kosovo vincesse la Slovenia, l'ultima partita di martedì tra Svizzera e Slovenia dovrebbe essere cruciale. La Svezia, che non ha quasi nessuna possibilità di finire tra le prime due, si qualificherebbe comunque per gli spareggi attraverso i posti della Nations League.

Gruppo C: Tocca solo a Danimarca e Scozia, a pari merito a dieci punti, che affrontano rivali diverse e già eliminate, Bielorussia e Grecia. In caso di vittoria di entrambe, la partita del 18 novembre tra Danimarca e Scozia sarà definitiva.

Gruppo E: Avendo vinto tutte le partite, una vittoria sulla Georgia stasera sarebbe sufficiente per qualificarsi se la Turchia non vincesse in Bulgaria. In caso contrario, una partita Spagna-Turchia il 18 novembre sarebbe decisiva.

Gruppo H: l'Austria può qualificarsi oggi se vince Cipro e la Bosnia non vince contro la Romania. La Romania potrebbe ancora qualificarsi per gli spareggi attraverso il percorso della Nations League anche se finisse terza.

Gruppo J: La vittoria del Belgio contro il Kazakistan sarebbe una qualificazione quasi definitiva, con la Macedonia del Nord in lotta con il Galles per il secondo posto.

Partite di qualificazione alla Coppa del Mondo sabato 15 novembre:



Kazakistan-Belgio: 15:00 CET, 14:00 GMT



Turchia-Bulgaria: 18:00 CET, 17:00 GMT



Liechtenstein vs. Galles: 18:00 CET, 17:00 GMT



Georgia-Spagna: 18:00 CET, 17:00 GMT



Cipro vs. Austria: 18:00 CET, 17:00 GMT



Bosnia-Erzegovina-Romania: 20:45 CET, 19:45 GMT



Danimarca-Bielorussia: 20:45 CET, 19:45 GMT



Slovenia vs. Kosovo: 20:45 CET, 19:45 GMT



Grecia vs. Scozia: 20:45 CET, 19:45 GMT



Svizzera-Svezia: 20:45 CET, 19:45 GMT

