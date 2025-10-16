Chi resta e chi esce dalla Formula 1 nel 2026? Tutti i piloti confermati finora

HQ

Con l'annuncio di ieri che George Russell e Kimi Antonelli rimarranno alla Mercedes come due piloti di Formula 1 per la stagione 2026, quasi tutti i team hanno confermato le loro formazioni di piloti per il prossimo anno. 22 piloti (Cadillac si unisce alla griglia, con i veterani Sergio Pérez e Valtteri Bottas che tornano nel motorsport).

Di questi 22, solo quattro posti da occupare sono ancora da assegnare: i due della Racing Bulls e i sedili secondari di Red Bull e Alpine.

Liam Lawson, originariamente secondo pilota della Red Bull insieme a Verstappen, è stato ceduto a Racing Bulls e sostituito da Yuki Tsunoda, ma nessuno dei due si è comportato come previsto, e non si sa se rimarranno, né cosa accadrà con Isack Hadjar dei Racing Bulls. Resta anche da vedere se Franco Colapinto sarà rinnovato per Alpine.

Il resto delle squadre rimane lo stesso, senza cambiamenti nelle formazioni:

La line-up della Formula 1 per il 2026

Red Bull



Max Verstappen



Da confermare



Ferrari



Charles Leclerc



Lewis Hamilton



Mercedes



George Russell



Kimi Antonelli



McLaren



Lando Norris



Oscar Piastri



Aston Martin



Fernando Alonso



Passeggiata di Lance



Alpino



Pierre Gasly



Da confermare



Williams

Alessandro Albon

Carlos Sainz

Tori da corsa



Da confermare



Da confermare



Sauber (presto chiamata Audi)



Nico Hülkenberg



Gabriele Bortoleto



Haas



Oliver Bearman



Esteban Ocon



Cadillac