Chi resta e chi esce dalla Formula 1 nel 2026? Tutti i piloti confermati finora
Restano da annunciare solo quattro seggi in una line-up con pochissimi cambiamenti rispetto allo scorso anno.
Con l'annuncio di ieri che George Russell e Kimi Antonelli rimarranno alla Mercedes come due piloti di Formula 1 per la stagione 2026, quasi tutti i team hanno confermato le loro formazioni di piloti per il prossimo anno. 22 piloti (Cadillac si unisce alla griglia, con i veterani Sergio Pérez e Valtteri Bottas che tornano nel motorsport).
Di questi 22, solo quattro posti da occupare sono ancora da assegnare: i due della Racing Bulls e i sedili secondari di Red Bull e Alpine.
Liam Lawson, originariamente secondo pilota della Red Bull insieme a Verstappen, è stato ceduto a Racing Bulls e sostituito da Yuki Tsunoda, ma nessuno dei due si è comportato come previsto, e non si sa se rimarranno, né cosa accadrà con Isack Hadjar dei Racing Bulls. Resta anche da vedere se Franco Colapinto sarà rinnovato per Alpine.
Il resto delle squadre rimane lo stesso, senza cambiamenti nelle formazioni:
La line-up della Formula 1 per il 2026
Red Bull
- Max Verstappen
- Da confermare
Ferrari
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
Mercedes
- George Russell
- Kimi Antonelli
McLaren
- Lando Norris
- Oscar Piastri
Aston Martin
- Fernando Alonso
- Passeggiata di Lance
Alpino
- Pierre Gasly
- Da confermare
Williams
Alessandro Albon
Carlos Sainz
Tori da corsa
- Da confermare
- Da confermare
Sauber (presto chiamata Audi)
- Nico Hülkenberg
- Gabriele Bortoleto
Haas
- Oliver Bearman
- Esteban Ocon
Cadillac
- Valtteri Bottas
- Sergio Pérez