Chi resta e chi esce dalla Formula 1 nel 2026? Tutti i piloti confermati finora

Restano da annunciare solo quattro seggi in una line-up con pochissimi cambiamenti rispetto allo scorso anno.

Con l'annuncio di ieri che George Russell e Kimi Antonelli rimarranno alla Mercedes come due piloti di Formula 1 per la stagione 2026, quasi tutti i team hanno confermato le loro formazioni di piloti per il prossimo anno. 22 piloti (Cadillac si unisce alla griglia, con i veterani Sergio Pérez e Valtteri Bottas che tornano nel motorsport).

Di questi 22, solo quattro posti da occupare sono ancora da assegnare: i due della Racing Bulls e i sedili secondari di Red Bull e Alpine.

Liam Lawson, originariamente secondo pilota della Red Bull insieme a Verstappen, è stato ceduto a Racing Bulls e sostituito da Yuki Tsunoda, ma nessuno dei due si è comportato come previsto, e non si sa se rimarranno, né cosa accadrà con Isack Hadjar dei Racing Bulls. Resta anche da vedere se Franco Colapinto sarà rinnovato per Alpine.

Il resto delle squadre rimane lo stesso, senza cambiamenti nelle formazioni:

La line-up della Formula 1 per il 2026

Red Bull



  • Max Verstappen

  • Da confermare

Ferrari



  • Charles Leclerc

  • Lewis Hamilton

Mercedes



  • George Russell

  • Kimi Antonelli

McLaren



  • Lando Norris

  • Oscar Piastri

Aston Martin



  • Fernando Alonso

  • Passeggiata di Lance

Alpino



  • Pierre Gasly

  • Da confermare

Williams

Alessandro Albon
Carlos Sainz

Tori da corsa



  • Da confermare

  • Da confermare

Sauber (presto chiamata Audi)



  • Nico Hülkenberg

  • Gabriele Bortoleto

Haas



  • Oliver Bearman

  • Esteban Ocon

Cadillac



  • Valtteri Bottas

  • Sergio Pérez

