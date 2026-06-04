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Chi rimane in questo selvaggio Roland Garros? Calendario delle semifinali femminili e maschili

Il Roland Garros 2026 è stato il Grande Slam più imprevedibile da tempo.

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Il Roland Garros 2026 è nella fase finale: rimangono solo quattro giocatori in ciascuno dei tabelloni del singolare maschile e femminile, e nessuno avrebbe potuto prevedere che saremmo arrivati qui senza Sinner, Djokovic, Auguer-Aliassime, Sabalenka, Swiatek o Gauff.

Ma un numero insolitamente alto di sorprese e l'ascesa di giovani talenti come Jakub Mensik o Mirra Andreeva (oltre alla presenza inaspettata della qualificata Maja Chwalinska, classificata 114ª al mondo) significa che tutto può succedere nelle semifinali, a partire da giovedì.

Giovedì 4 giugno: semifinali femminili del Roland Garros


  • Marta Kostyuk vs. Mirra Andreeva: 15:00 CEST, 14:00 BST

  • Diana Shnaider vs. Maja Chwalinska: 16:10 CEST, 15:10 BST

Venerdì 5 giugno: semifinali maschili del Roland Garros


  • Jakub Mensik vs. Alexander Zverev: da definire

  • Matteo Arnaldi vs. Flavio Cobolli: da definire

La finale femminile sarà sabato e quella maschile domenica, e una cosa è certa: avremo nuovi vincitori del Grande Slam da entrambe le parti, indipendentemente da chi vincerà. Chi pensi vincerà la Coupe des Mousquetaires quest'anno?

Chi rimane in questo selvaggio Roland Garros? Calendario delle semifinali femminili e maschili
Bokehed / Shutterstock

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