Chi rimane in questo selvaggio Roland Garros? Calendario delle semifinali femminili e maschili

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Il Roland Garros 2026 è nella fase finale: rimangono solo quattro giocatori in ciascuno dei tabelloni del singolare maschile e femminile, e nessuno avrebbe potuto prevedere che saremmo arrivati qui senza Sinner, Djokovic, Auguer-Aliassime, Sabalenka, Swiatek o Gauff.

Ma un numero insolitamente alto di sorprese e l'ascesa di giovani talenti come Jakub Mensik o Mirra Andreeva (oltre alla presenza inaspettata della qualificata Maja Chwalinska, classificata 114ª al mondo) significa che tutto può succedere nelle semifinali, a partire da giovedì.

Giovedì 4 giugno: semifinali femminili del Roland Garros



Marta Kostyuk vs. Mirra Andreeva: 15:00 CEST, 14:00 BST



Diana Shnaider vs. Maja Chwalinska: 16:10 CEST, 15:10 BST



Venerdì 5 giugno: semifinali maschili del Roland Garros



Jakub Mensik vs. Alexander Zverev: da definire



Matteo Arnaldi vs. Flavio Cobolli: da definire



La finale femminile sarà sabato e quella maschile domenica, e una cosa è certa: avremo nuovi vincitori del Grande Slam da entrambe le parti, indipendentemente da chi vincerà. Chi pensi vincerà la Coupe des Mousquetaires quest'anno?