Chi sono i 14 personaggi segreti in Mario Tennis Fever ?
Il gioco esce tra poco meno di un mese, e Nintendo sta finalmente per offrire nuove informazioni.
Annunciato durante la presentazione del Nintendo Direct a settembre e come parte delle celebrazioni per il 40° anniversario di Super Mario Bros. dello scorso anno, Mario Tennis Fever è stato presentato per Nintendo Switch 2 con una nuovissima Modalità Avventura, un paio di mosse da tennis aggiuntive e, cosa più importante, le rivoluzionarie Fever Rackets, che i giocatori potranno abbinare fino a 38 (!) personaggi giocabili.
Ed è proprio questo fatto che Nintendo ha usato questa settimana per rinfrescare la memoria di tutti: questo gioco uscirà tra circa un mese, il 12 febbraio. Ora, anche se non ci sono nuovi dettagli in sé, e con quelli sicuramente alle porte (insieme alle anteprime, si spera!), i fan stanno già ipotizzando su chi completeranno il roster più affollato mai registrato nella serie di Camelot.
Qui sotto potete vedere i 24 personaggi confermati nel trailer originale (sempre qui sotto). Ma chi sono i 14 personaggi mancanti? Un'ipotesi ragionata includerebbe i soliti sospetti come Dry Bones e Dry Bowser di Mario Tennis Aces, mentre altre scommesse più sfrenate ruotano attorno a Donkey Kong Bananza e alla sua amata Young Pauline o *quel cattivo che torna*, oltre all'obbligatorio Diddy Kong. Tuttavia, sembra che questo gioco abbia una forte svolta alla Super Mario Bros. Wonder, quindi a parte il Fiore Parlante che narra le partite del Torneo e l'inevitabile Bowser Jr, potremmo vedere alcuni dei suoi personaggi e villain completare la schermata di selezione. Chi vorresti/ti aspetti di vedere?
- Piccolo Luigi
- Baby Mario
- Baby Peach
- Baby Waluigi
- Baby Wario
- Birdo
- Blòva
- Buh
- Bowser
- Morso della catena
- Margherita
- Donkey Kong
- Luigi
- Luma
- Mario
- Pauline
- Peach
- Petey Piranha
- Rosalina
- Timidissimo
- Punta
- Toadette
- Waluigi
- Yoshi