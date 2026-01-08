Chi sono i 14 personaggi segreti in Mario Tennis Fever ?

Annunciato durante la presentazione del Nintendo Direct a settembre e come parte delle celebrazioni per il 40° anniversario di Super Mario Bros. dello scorso anno, Mario Tennis Fever è stato presentato per Nintendo Switch 2 con una nuovissima Modalità Avventura, un paio di mosse da tennis aggiuntive e, cosa più importante, le rivoluzionarie Fever Rackets, che i giocatori potranno abbinare fino a 38 (!) personaggi giocabili.

Ed è proprio questo fatto che Nintendo ha usato questa settimana per rinfrescare la memoria di tutti: questo gioco uscirà tra circa un mese, il 12 febbraio. Ora, anche se non ci sono nuovi dettagli in sé, e con quelli sicuramente alle porte (insieme alle anteprime, si spera!), i fan stanno già ipotizzando su chi completeranno il roster più affollato mai registrato nella serie di Camelot.

Qui sotto potete vedere i 24 personaggi confermati nel trailer originale (sempre qui sotto). Ma chi sono i 14 personaggi mancanti? Un'ipotesi ragionata includerebbe i soliti sospetti come Dry Bones e Dry Bowser di Mario Tennis Aces, mentre altre scommesse più sfrenate ruotano attorno a Donkey Kong Bananza e alla sua amata Young Pauline o *quel cattivo che torna*, oltre all'obbligatorio Diddy Kong. Tuttavia, sembra che questo gioco abbia una forte svolta alla Super Mario Bros. Wonder, quindi a parte il Fiore Parlante che narra le partite del Torneo e l'inevitabile Bowser Jr, potremmo vedere alcuni dei suoi personaggi e villain completare la schermata di selezione. Chi vorresti/ti aspetti di vedere?



Piccolo Luigi

Baby Mario

Baby Peach

Baby Waluigi

Baby Wario

Birdo

Blòva

Buh

Bowser

Morso della catena

Margherita

Donkey Kong

Luigi

Luma

Mario

Pauline

Peach

Petey Piranha

Rosalina

Timidissimo

Punta

Toadette

Waluigi

Yoshi

