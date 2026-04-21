Chi sono i semifinalisti della Coppa di Germania e chi incontrano questa settimana: il prossimo passo del Bayern verso il treble?

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Dopo che il Bayern Monaco ha vinto la Bundesliga lo scorso fine settimana con il record di gol segnati, punterà a essere la prima squadra a vincere il triplete tre volte. In una delle ultime settimane disponibili prima delle semifinali nelle competizioni europee, la Germania ospiterà questa settimana le semifinali DFB-Pokal, il 22 aprile, mercoledì, e il 23 aprile, giovedì. Il Bayer Leverkusen sarà il rivale del Bayern, mentre lo Stoccarda, campione in carica, punterà a raggiungere un'altra finale contro il Friburgo.

A differenza del loro dominio in Bundesliga (tutte le ultime 14 edizioni), il Bayern Monaco ha vinto la DFB-Pokal "solo" tre volte negli ultimi dieci anni. Rimangono la squadra più premiata (20 titoli in totale), ma non lo sollevano dal 2020, anno in cui vinsero anche la Bundesliga e la Champions League.

Negli ultimi 15 anni, ci sono stati otto diversi vincitori della Coppa di Germania: oltre al Bayern, altri campioni includono Schalke 04 nel 2011, Borussia Dortmund nel 2012, 2017 e 2022, VfL Wolfsburg nel 2015, Eintracht Francoforte nel 2018, RB Lipsia nel 2022 e 2023, Bayer Leverkusen nel 2024 e VfB Stoccarda nel 2025.

Semifinali DFB-Pokal questa settimana e finale



Bayer Leverkusen vs. Bayern Monaco: mercoledì 22 aprile, 20:45 CEST, 19:45 BST



VfB Stoccarda vs. SC Friburgo: giovedì 23 aprile, 20:45 CEST, 19:45 BST



Finale: 23 maggio



Il vincitore della DFB-Pokal otterrà la qualificazione automatica per Europa League, un premio ambito per lo Stoccarda (quarto in Bundesliga), il Leverkusen (sesto in campionato) e il Friburgo (settimo). Seguirai le semifinali della Coppa di Germania questa settimana?