Chi vincerà i Giochi Olimpici Invernali a Milano-Cortina nell'ultima settimana?

HQ

I Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina hanno superato il loro punto intermedio e si concluderanno domenica 22 febbraio. Attualmente (lunedì 16 febbraio) la Norvegia è in testa in classifica, entrambe per medaglie d'oro, 12, per numero totale di medaglie, 26. Quattro di queste dodici medaglie d'oro provengono dalla stessa persona, lo sciatore di fondo Johannes Hoesflot Klaebo, che ha battuto un record olimpico storico.

La nazione ospitante, l'Italia, ha ottenuto buone prestazioni e si classifica seconda con 22 medaglie e 8 oro, superando gli Stati Uniti e già superando i precedenti migliori risultati italiani ai Giochi Olimpici Invernali. Ecco la tabella dei primi 15 paesi finora ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina.



Norvegia: 26 medaglie — 12 oro, 7 argenti, 7 bronzi.

Italia: 22 medaglie — 8 oro, 4 argenti, 10 bronzi.

Stati Uniti: 17 medaglie — 5 oro, 8 argenti, 4 bronzi.

Giappone: 17 medaglie — 3 oro, 5 argenti, 9 bronzi.

Francia: 15 medaglie — 4 oro, 7 argenti, 4 bronzi.

Germania: 15 medaglie — 4 oro, 6 argenti, 5 bronzi.

Austria: 13 medaglie — 4 oro, 6 argenti, 3 bronzi.

Svezia: 11 medaglie — 5 oro, 5 argenti, 1 bronzo.

Paesi Bassi: 11 medaglie — 5 oro, 5 argenti, 1 bronzo.

Svizzera: 9 medaglie — 4 oro, 2 argenti, 3 bronzi.

Canada: 9 medaglie — 1 oro, 3 argenti, 5 bronzi.

Australia: 5 medaglie — 3 oro, 1 argento, 1 bronzo.

Corea del Sud: 5 medaglie — 1 oro, 2 argenti, 2 bronzi.

Repubblica Ceca: 4 medaglie — 2 oro, 2 argenti, 0 bronzo.

Slovenia: 4 medaglie — 2 oro, 1 argento, 1 bronzo



L'azione non si ferma e sei gare vedranno consegnare medaglie lunedì 16 febbraio: 1000m short track femminile, sci alpino slalom maschile, super team maschile di salto con gli sci, free ski big air femminile, pattinaggio artistico a coppie e monobob femminile.

Segui i Giochi Olimpici Invernali 2026?