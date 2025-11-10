Chi vincerà la Formula 1 nel 2025?

HQ

Mancano solo tre gare di Formula 1: il GP di Las Vegas, il GP del Qatar e il GP di Abu Dhabi. E la situazione è cambiata per la McLaren, con Lando Norris che ora ha un vantaggio di 24 punti su Oscar Piastri, dopo aver conquistato 33 punti dalla pole position, dalla gara sprint e dal Gran Premio in Brasile lo scorso fine settimana. Piastri, che una volta aveva un vantaggio di 34 punti su Norris, ha avuto un fine settimana difficile quando è caduto nella gara sprint ed è arrivato quinto nel Gran Premio.

Nel frattempo, Max Verstappen ha ottenuto il suo settimo podio consecutivo, finendo terzo dopo essere partito dalla pit lane, ed è 49 dietro Norris. È lontano, ma il pilota olandese era soddisfatto dopo "un risultato incredibile per noi", ed era "molto contento di questo, e anche molto orgoglioso di tutti all'interno del team".

Poteva essere la fine per le sue possibilità, ma la gara continua, anche se Norris sembra avere le cose sotto controllo... A destra? Basta un brutto fine settimana per Norris e Piastri potrebbe recuperare. E anche se Verstappen è lontano, è stato il più costante nell'ultimo Gran Premio.

Classifica di Formula 1 dopo il GP del Brasile:



Lando Norris: 390 punti, 7 vittorie, 17 podi

Oscar Piastri: 366 punti, 7 vittorie, 14 podi

Max Verstappen: 341 punti, 5 vittorie, 12 podi

George Russell: 276 punti, 2 vittorie, 8 podi

Charles Leclerc: 214 punti, 0 vittorie, 7 podi



