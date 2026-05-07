Chi vorrebbero le stelle dietro Kitana e Jade combattere dopo nel mondo Mortal Kombat ?

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Proprio ieri abbiamo potuto condividere le nostre impressioni su Mortal Kombat 2, il sequel d'azione che arriva ufficialmente nelle sale da domani, 8 maggio. Con il debutto all'orizzonte, abbiamo avuto anche l'opportunità di parlare con alcune delle star chiave coinvolte nel film, tra cui le persone dietro sia Kitana che Jade, rispettivamente Adeline Rudolph e Tati Gabrielle.

Durante l'intervista completa, che potete vedere qui sotto, abbiamo chiesto alla coppia chi vorrebbero affrontare nell'universo di Mortal Kombat, sapendo che c'è una vasta gamma di personaggi che potrebbero potenzialmente apparire o tornare in futuro.

"L'ho già detto, Cole Young," Gabrielle iniziò prima che Rudolph intervenisse, "Onestamente, io, oh, sono così tanti. Voglio dire, ascolta, nei giochi succede molto anche con Kitana e Liu Kang, per esempio. Quindi penso che ci sia un mondo in cui potrebbe essere davvero interessante. Personalmente, mi piacerebbe anche combattere o, sai, ballare con Joe Taslim. Quindi, se potessi avere un Sub-Zero lì, lo accoglierei volentieri. Chiunque, davvero."

Nell'intervista completa, abbiamo anche parlato con Rudolph e Gabrielle di cosa rende i videogiochi così popolari nel cinema al giorno d'oggi e di come abbiano dato vita autenticamente ai loro personaggi. Dai un'occhiata qui sotto.