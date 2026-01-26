Chibig si fa sul serio con Bel's Fanfare, la sua nuova avventura più cupa che viene lanciata su Kickstarter

Chibig, lo studio responsabile di avventure leggere come Mia e la Montagna della Strega, Estate in Mara e Koa e i Cinque Pirati di Mara, aveva già annunciato un cambio di direzione verso "narrazioni più personali" con Elusive, presentate quasi un anno fa. E sebbene Elusive possa ancora essere considerato "affascinante" nel suo approccio, il nuovo progetto ora in mostra è chiaramente impegnato in una storia più cupa, pur mantenendo un design dei personaggi simpatico.

Stiamo parlando di Bel's Fanfare, un'avventura action RPG che sostiene di essere ispirata ai primi giochi 3D di Zelda e rende omaggio a classici leggermente distorti come Undertale o, soprattutto a giudicare da questo concept art, The Legend of Zelda: Majora's Mask.

Sebbene il primo teaser del gioco riveli poco sulle sue meccaniche, lo studio ci assicura di aggiungere un tocco di bullet hell alle dinamiche abituali del genere, che tradizionalmente combina esplorazione con enigmi e azione. E come si può vedere nei primi screenshot e nei video di Bel's Fanfare qui sotto, il finale visivo tende a uno stile pseudo low-poly a metà strada tra le generazioni Nintendo 64 e Gamecube. Tuttavia, è decisamente più scuro rispetto alle precedenti avventure colorate e soleggiate dello studio.

Secondo la sinossi ufficiale, la protagonista Bel vuole liberare suo padre, Belceboo. Dal comunicato stampa:

"In Bel's Fanfare, giochiamo nei panni di Bel, un piccolo folletto che porta il gong scudo Ukoback, incaricato di purificare l'aura da tutte le stanze della lussuosa nave da crociera The Witch of the Sea.

L'aura è una sostanza sgradevole che nasce da emozioni negative, ma che è deliziosa per gli imp. A volte nasconde tesori e segreti da scoprire esplorando ogni angolo della nave, mentre l'aura più persistente ci porta a sfide e scontri che metteranno alla prova le nostre abilità."

Bel's Fanfare è previsto per PC, PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch 2&1, ma prima vuole completare una campagna Kickstarter che inizierà il 3 marzo.