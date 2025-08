Chief of War: Stagione 1

HQ

Bisogna dare credito a Apple per aver riposto così tanta fiducia nella creazione autentica di una storia così di nicchia. Mentre molti di noi hanno familiarità con il paese delle Hawaii, la sua storia è un argomento molto meno conosciuto, con lo stesso che vale per la sua lingua, i costumi, le tradizioni e così via. Avere una serie televisiva che sembra puntare i riflettori su questi non è esattamente una sorpresa, dato che in tutto il mondo accadono produzioni più intricate e a tema nativo, ma questo non è ciò che Chief of War è in alcun modo uno sforzo di immaginazione.

Chief of War è essenzialmente la risposta di Apple TV+ a Shogun, Game of Thrones, Frontier... In sostanza, scegli un dramma storico ad alto budget ed è quello che questa serie sta cercando di riflettere. Solo che la differenza qui è che Chief of War è una storia che viene raccontata principalmente in lingua hawaiana con un cast di star per lo più polinesiane, guidate da Jason Momoa e arricchite da volti famosi come Temuera Morrison. Questo è il motivo per cui Chief of War è più strettamente associato a Shogun, in quanto porta l'autenticità a un livello superiore, sacrificando l'accessibilità che deriva dal parlare principalmente in inglese e ruotare attorno a star familiari, chiedendo invece al pubblico di fare affidamento sui sottotitoli e lasciando prosperare il suo cast nativo e tipicamente meno conosciuto. È una scommessa per molti versi mettere così tante risorse dietro un progetto così di nicchia, ma sono grato Apple fatto perché Chief of War è un altro ottimo esempio di televisione di qualità su questa piattaforma di streaming.

La base principale della storia è che racconta l'unificazione e poi la successiva colonizzazione delle Hawaii. O almeno è lì che mira ad arrivare, dato che questa prima stagione ruota principalmente attorno al primo punto, assistendo a come un capo assetato di sangue cerca di conquistare le varie isole del Pacifico, portandole sotto il suo dominio, il tutto mentre un altro combatte e cerca di rimanere indipendente, predicando l'unificazione attraverso la cooperazione piuttosto che la sottomissione. Al centro dello spettacolo c'è Momoa, che interpreta un capo di guerra che viene trascinato in politica attraverso depistaggi e tradimenti, un incidente che lo vede abdicare alle isole e unirsi a un equipaggio di esploratori mentre tornano nel mondo più ampio, un territorio ostile e alieno per questo impavido nativo hawaiano. Da qui, la maggior parte della storia è semplice: vediamo come il personaggio di Momoa tenta di influenzare i capi dal combattere tra loro per unirsi e prepararsi per una serie di colonizzatori occidentali che cercheranno di dissanguare la loro casa di risorse e probabilmente anche di conquistare il loro popolo.

Come ci si aspetterebbe, questa narrazione non tira pugni. È brutale, emotivo, pesante e spesso difficile da digerire. Questa è una storia autentica, che documenta le atrocità che i vari capi hawaiani commettono l'uno contro l'altro e contro i civili della terra, il tutto mentre mostra la ferocia della fine del 1700 in altre parti del mondo e come gli esploratori occidentali siano in genere lontani dalle persone affidabili e gentili che possono sembrare all'esterno. È uno spettacolo che ha colpi di scena tristi e strazianti, azione cruenta e spietata che ti farà trasalire, connessioni affettuose e intime che sviluppano speranza nello spettatore, sfondi sorprendenti e maestosi e scelte scenografiche e azione emozionante e caotica che ti terranno con il fiato sospeso.

Ora tutto questo potrebbe sembrare la combinazione perfetta per una vittoria, ma è anche abbastanza tipico di questi tempi per la formula del dramma storico. Chief of War non sembra unico, sembra essere un altro esempio della formula che Game of Thrones ha reso popolare per la prima volta e che Shogun ha recentemente perfezionato, offrendo un equilibrio di azione e battaglie mescolate a conversazioni tese e lotte politiche. È una formula divertente, ma la sua familiarità porta a confronti e senza dubbio Chief of War manca della finezza, del ritmo avvincente e del taglio raffinato di Shogun, così come della grande scala e dell'ambizione di Game of Thrones. Non fa nessuno dei due elementi meglio degli spettacoli esistenti, anche se si distingue ancora come un pezzo di televisione di qualità rispetto a gran parte di tutto il resto. Si potrebbe dire che è molto simile a Vikings in questo senso, un'altra eccellente serie che non raggiunge le stesse vette dei suoi migliori concorrenti.

Certo, la sua qualità è in parte dovuta a ciò che sappiamo e ci aspettiamo da una produzione Apple TV+. In nessun momento ci si sente delusi dalla qualità di Chief of War, poiché la scelta del set, i costumi, la fotografia, il lavoro della telecamera, il bilanciamento dell'audio, tutto è al top della gamma. Beh, a parte alcuni stravaganti pezzi di CG, momenti in cui la telecamera si sposta su un lontano villaggio nativo che è stato chiaramente animato da un computer... A questo si aggiunge un'eccellente performance di Momoa nel ruolo principale, che interpreta un leader forte, complesso ed emotivamente imperfetto, un individuo che si distingue tra molte interpretazioni potenti, in particolare dal tiranno di Morrison e dalla protagonista di Luciane Buchanan.

Quindi sì, Chief of War forse non è così efficace come mezzo narrativo come Shogun, manca un po' della gravitas e della struttura narrativa affilata come un rasoio, e non fa del tutto il mondo generale allo stesso modo di altri, mantenendo in gran parte l'attenzione su parti specifiche delle isole Hawaii, ma è comunque una serie coinvolgente, uno che forse è migliore se consumato in un lasso di tempo più breve piuttosto che in circa due mesi come episodi settimanali. È selvaggio, brutale, emotivo e sorprendente, e per chiunque sia interessato alla cultura e alla storia hawaiana, c'è molto da apprezzare, anche se sembra che ci vogliano più di qualche libertà creativa per mantenere la storia emozionante.